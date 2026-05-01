Incidencia y cortes en la A-6 que conecta Asturias con Madrid en pleno puente de mayo: un turismo se ha salido de la vía y ha chocado con el guardarraíl

La Dirección General de Tráfico ha informado de que la autovía A-6 ya tiene abiertos al tráfico los carriles en sentido Madrid, a su paso por el kilómetro 331 en las cercanías de Astorga (León), tras el accidente en el que un turismo se ha salido de la vía y ha chocado con el guardarraíl, con el resultado de dos de sus ocupantes heridos y trasladados al Complejo Asistencial de la capital leonesa.

El accidente se ha producido, ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, minutos antes de las 10.57 horas de este viernes, cuando un turismo se ha salido de la vía y ha chocado con el guardarraíl a su paso por el kilómetro 329 de la A-6, carril sentido Madrid, en Astorga.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada ha solicitado asistencia para tres heridos leves por diversos golpes. Se pasó a su vez aviso a Sacyl, que ha enviado recursos al lugar y finalmente ha trasladado a dos personas en ambulancia de soporte vital básico, con el personal del centro de salud de Astorga, al Complejo Asistencial de León.

La DGT ha informado en su web del corte total de la autovía en sentido Madrid por obstáculo fijo a partir del kilómetro 331, en Requejo de Pradorrey (León), pero pasadas las 12.15 horas la incidencia ya sólo afectaba al arcén, por lo que los carriles de circulación se encontraban abiertos.

Precaución al volante

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 6.040.000 movimientos de largo recorrido por carretera para el puente del 1 de mayo, cuyo operativo especial arranca este jueves a las 15.00 horas y estará activo hasta las 24 horas del domingo 3 de mayo.

Así lo indicado este miércoles el departamento que dirige Pere Navarro, que ha apuntado que la previsión de desplazamientos para este año es inferior a la de los anteriores ya que el 2 de mayo, festivo habitual en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en este territorio.

No obstante, la DGT ha advertido de que la previsión de movimientos diarios --en torno a 1,5 millones de desplazamientos-- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Tráfico contará con la máxima disponibilidad de sus recursos humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera).

También estarán disponibles los radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

El operativo prevé la instalación de carriles reversibles y adicionales señalizados con conos, que se habilitarán en las horas de mayor afluencia circulatoria para aligerar la congestión incrementando la capacidad de la vía y distribuyendo el tráfico.

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Además, se propondrán recorridos alternativos para aliviar el tráfico por el centro de la península, que será la zona con mayor presión circulatoria. "Estos itinerarios ofrecerán opciones a los conductores que circulen en el sentido de mayor intensidad de tráfico, pero también a los que vayan en sentido contrario y puedan resultar 'penalizados' por alguna de las medidas regulatorias establecidas", ha señalado.