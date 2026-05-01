El ingeniero asturiano que dirigirá el desarrollo de los coches deportivos Lamborghini: "Es un honor unirme a una marca icónica"

El ingeniero asturiano Fermín Soneira Santos (Gijón, 1972) será el nuevo director técnico de Lamborghini y bajo su responsabilidad estará el departamento investigación y desarrollo (I+D) de la marca automovilística italiana, integrada en el grupo Volkswagen. "Es un gran honor unirme a una marca icónica como Lamborghini, que ha contribuido a escribir la historia de la industria automovilística, el rendimiento técnico y el diseño", señaló Soneira, que estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Oviedo y lleva casi tres décadas vinculado al grupo Wolkswagen, del que es el principal directivo español.

Para asumir la nueva responsabilidad, el ingeniero gijonés dejará su actual cargo como CEO de AUDI (sin aros y con mayúscula), proyecto de colaboración entre Audi y SAIC para competir en China con las marchas automovilísticas "premium" del gigante asiático. A partir del 1 de julio, Fermín Soneira dejará Shanghai (China) para mudarse a Sant´Agata Bolognese (Italia), donde tiene su sede Automobili Lamborghini. En esta emblemática compañía será, como nuevo director técnico, responsable de I+D y de la división de automóviles deportivos. Supervisará la estrategia técnica de la marca y la innovación futura.

"Estoy deseando trabajar con el equipo para seguir elevando la excelencia tecnológica y la experiencia de conducción de la marca", declaró Soneira. "Con su amplia experiencia internacional, competencia técnica y visión estratégica, Soneira reforzará aún más el éxito de la marca", aseguró por su parte Stephan Winkelmann, presidente y director general de Lamborghini.

Fermín Soneira siempre tuvo pasión por el automóvil. Su padre, oriundo de Buenos Aires (Argentina) y casado con una langreana, era el propietario de Talleres Soneira, en la calle Alarcón de Gijón. De niño, pasaba horas con su padre en el taller. Alumno del colegio público Héroes del Simancas (actual Los Campos) y del IES El Piles, estudió Ingeniería Industrial en la actual Escuela Politécnica de Gijón y en el quinto curso de carrera obtuvo una beca "Erasmus" con la que se fue a Alemania. Allí se quedó.

En 1998 obtuvo un máster en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Automotriz por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Osnabrück (Alemania) e inició su carrera profesional en Audi, en el área de Desarrollo de Chasis. En 2002 se incorporó a Seat, donde desempeñó diversas funciones en Desarrollo Técnico, y entre 2006 y 2013 fue responsable del área de Chasis e Ingeniería Integral de Vehículos para todos los modelos de Seat.

De vuelta a Audi

En 2014 Fermín Soneira regresó a Audi, donde asumió la estrategia de producto y el posicionamiento de marca para los modelos de gran tamaño, además de dirigir la estrategia de sistemas de propulsión, carbono y electrificación en toda la gama. Desde mediados de 2016 hasta agosto de 2020, fue director global de Marketing de Producto en Audi AG y después fue director de la Línea de Producto para modelos eléctricos de los segmentos A a C, supervisando series clave de Audi como el Q4 e-tron, Q6 e-tron, Q8 e-tron, A6 e-tron y e-tron GT.

Desde marzo de 2024 Fermín Soneira es CEO del proyecto de cooperación entre Audi y SAIC, con sede en Shanghái, centrado en el establecimiento de una nueva marca (AUDI) y el desarrollo conjunto de una nueva plataforma específica para China de vehículos "premium" inteligentes y conectados. Desde allí, sin salir del grupo Volkswagen, pasará a Lamborghini.

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Casado con una avilesina y seguidor del Sporting de Gijón, regresa con frecuencia (no toda la que le gustaría) a su tierra.