Kone, la "máquina" que quiere subir en Asturias gracias a la compra de TKE, con dos fábricas en Mieres

Kone significa "máquina" en finlandés. Es el nombre de la empresa que nació en 1910 como un pequeño taller en Helsinki y que hoy es el tercer mayor fabricante del mundo en el segmento de elevadores, lo que incluye ascensores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes y mecanismos como puertas giratorias y automáticas. Cada día, 2.000 millones de personas (una cuarta parte de la población mundial) suben, bajan o se deslizan en los productos de Kone. Y muchos más lo harán si llega a buen puerto la operación anunciada el pasado miércoles para crear un gigante del sector mediante la compra de una de sus principales competidoras, la alemana TKE, que cuenta con dos fábricas en Mieres, un centro de innovación en Gijón y un total de 800 empleados en Asturias.

Dentro de un año, si todo marcha según lo previsto por ambas partes, esos trabajadores asturianos formarán parte de Kone cuando se consuma la operación, valorada en 29.400 millones de euros. El resultado será el mayor grupo del mundo de elevadores, por delante, a mucha distancia, de otras emblemáticas firmas como Otis o Schindler. La suma de Kone y TKE aspira a alumbrar una empresa con unas ventas de 20.500 millones al año.

Con todo, hace ya mucho que la empresa finesa ascendió a posiciones elevadas en el sector: el año pasado obtuvo unas ventas de 11.245 millones y un beneficio de 992 millones. Tiene más de 60.000 empleados y presencia en más de 60 países. Sus principales mercados son Estados Unidos, China y Alemania.

En España desembarcó en 1989 y en Asturias lo hizo en 2003. En los últimos años ha absorbido varias empresas españolas de montaje y reparación de ascensores. En 2021 se hizo con la gijonesa Abi Elevadores Bimenes.

Un emblema del país

Kone es un emblema industrial de Finlandia. Su sede se ubica en un rascacielos acristalado en la ciudad de Espoo, pero su historia comenzó a inicios del siglo XX como un taller de reparación de máquinas que se convirtió en filial de Strömberg, por entonces una potente empresa electromecánica. Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando Finlandia aún era parte del Imperio Ruso, Kone fabricó munición, lo que impulsó su crecimiento. En 1918 instaló sus primeros ascensores ensamblados con componentes propios.

En 1924 se produjo un hito cuando la compañía fue adquirida por la familia Herlin, la cual, cuatro generaciones después, sigue manteniendo la propiedad. El presidente actual, Antti Herlin, es el hombre más rico de Finlandia.

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Las estructuras de Kone están presentes en centros comerciales, aeropuertos, estadios de fútbol y edificios corporativos y residenciales. Con la adquisición de TKE, la "máquina" finlandesa aspira a subir un piso más.