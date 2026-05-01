Un laboratorio móvil para militares y materiales que soportan temperaturas extremas: los proyectos de Idonial en el sector de la defensa

Idonial, centro de investigación tecnológica ubicado en Avilés y que funciona como una fundación sin ánimo de lucro, se ha sumado al emergente sector de la defensa –con grandes planes inversores en Asturias– mediante su participación en tres proyectos de innovación diseñados a nivel europeo. También está involucrado en tres investigaciones relacionadas con energía, dos sobre siderurgia, una de salud, una de fabricación avanzada y una de industria digital.

De los tres proyectos de defensa, dos están cofinanciados por el Programa Life –el principal instrumento de financiación de la Unión Europea dedicado a la protección del medio ambiente– y uno por la Agencia Europea de Defensa (EDA). Los proyectos se denominan "LabCeed" y "Chipart".

El primero, "LabCeed", consiste en el desarrollo de un laboratorio móvil para destacamentos militares que permite fabricar piezas de repuesto in situ mediante impresión 3D (fabricación aditiva), de modo que los soldados no necesiten esperar a su envío, así como reciclar materiales valiosos de equipos utilizados. Este proyecto está coordinado por el instituto polaco Łukasiewicz, e Idonial participa como socio.

El centro asturiano sí es el coordinador de "Chipart", iniciativa para reciclar virutas ("chips") de titanio generadas al mecanizar piezas y convertirlas en material útil para fabricar nuevas piezas de alto valor mediante impresión en tres dimensiones.

En tercer lugar, el proyecto "grAceful AM" –financiado por el programa Erasmus +– consiste en una plataforma basada en inteligencia artificial (IA) para crear itinerarios formativos para futuros inspectores especializados en piezas fabricadas con impresión 3D, una tecnología con creciente demanda de profesionales.

A nivel nacional, Idonial también participa en proyectos impulsados por la red Cervera, creada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). Uno de ellos es "IrAti", enfocado en superaleaciones de níquel y aluminio para soportar condiciones extremas de alta temperatura, que resultan fundamental para sectores como el aeroespacial y el energético, donde la resistencia térmica es clave.

Otra iniciativa similar es "Surfera_Def", centrada en ingeniería de superficies, esto es, modificar la capa exterior de los materiales (con recubrimientos, nanotecnología, tratamientos especiales, etcétera) para darles nuevas propiedades.

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Idonial también participa en el programa Misiones Científicas 2025 que promueve la Agencia Sekuens. Uno de ellos es el consorcio "Taleo", en el que Idonial coordina a varias empresas asturianas para impulsar la digitalización y automatización de la industria de defensa en la región. Por su parte, "Latido" profundiza en la bioimpresión para e soluciones médicas personalizadas que sirvan en la prevención cardiovascular.