Llegan a Asturias las frutas virales de internet (que en realidad son pasteles de chocolate): vienen de París y cada bocado cuesta 6 euros
No hace falta viajar a Francia para probar las tartas más famosas del momento porque se sirven en locales de Oviedo o Gijón
Parece un mango, una mandarina, una manzana o una cereza, pero no lo son. Están hechas de tarta y son el último grito en repostería. Los pasteles más virales de París, obra del confitero Cedric Grolet (con más de 8 millones de seguidores en Instagram), han llegado a Asturias. Tanto en Gijón como en Oviedo se pueden probar estas tartas hiperrealistas que simulan frutas. Aunque los clientes aseguran que "da pena comérselas", quienes le han hincado el diente no pueden negarlo: están buenísimos.
Las tartas más famosas vienen de Francia. Son obra de Cedric Grolet, el pastelero preferido de famosos como Rosalía. Su local en la céntrica avenida de La Ópera de París tiene todos los días cola. No solo para probar sus ricos pasteles, sino también para ver al famoso chef en acción. Su forma de trabajar es hipnótica y el resultado, de revista.
Pero no hace falta coger un vuelo a París para probar este postre. En Gijón, en Bistró 21 los sirven. "Crujientes por fuera, cremosas por dentro y tan bonitas que casi da pena comerlas… casi", anuncian los responsables del establecimiento.
En Oviedo, cerca de catedral, Coffee Stories, también sirve los postres del momento a seis euros cada pieza. Tienen mango, mandarina, frambuesa, limón, avellana o arándano. Todas las elaboraciones saben a la fruta que imitan pero, en realidad, están rellenos de tarta.
"A mí es que no me gusta la fruta, pero esto sí". Es la conclusión de July, el asturiano que prueba restaurantes y lo muestra en redes sociales.
Pintados con aerógrafo
Moldeados y pintados con aerógrafo, buena parte de los postres de Cedric Grolet simulan frutas perfectamente ejecutadas con un interior que a menudo refleja el alimento que imita. Manzanas, fresas, melocotones, racimos de uvas, plátanos... Todo lo que puedas imaginar y más, el chef francés lo transforma en un pastel premium.
A raíz de su fama (tiene también pastelerías en Mónaco, Londres y Singapur), a Cedric Grolet ya le han salido imitadores por todo el mundo. Como Hoffman en Barcelona y Maison Brulée en Madrid.
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido
- Sospechas de 'enchufismo' en el Servicio Público de Empleo del Principado: contrataciones directas, sin tirar de las bolsas, y una amenaza de acciones legales
- Atención conductores asturianos: adiós a echar gasolina en los próximos días
- Sheila Guitián, la maestra asturiana que acabó siendo camionera: 'Hago 150.000 kilómetros al año, son muchas horas y con dos hijos es duro
- El cierre de la térmica Aboño-1 incluye el derribo de su chimenea de más de 175 metros de altura
- Revolución de los 'gimnasios low cost' en Asturias: la fusión de VivaGym y Synergym crea un nuevo gigante del fitness con doce gimnasios en la región