Llegan a Asturias las frutas virales de internet (que en realidad son pasteles de chocolate): vienen de París y cada bocado cuesta 6 euros

Parece un mango, una mandarina, una manzana o una cereza, pero no lo son. Están hechas de tarta y son el último grito en repostería. Los pasteles más virales de París, obra del confitero Cedric Grolet (con más de 8 millones de seguidores en Instagram), han llegado a Asturias. Tanto en Gijón como en Oviedo se pueden probar estas tartas hiperrealistas que simulan frutas. Aunque los clientes aseguran que "da pena comérselas", quienes le han hincado el diente no pueden negarlo: están buenísimos.

Las tartas más famosas vienen de Francia. Son obra de Cedric Grolet, el pastelero preferido de famosos como Rosalía. Su local en la céntrica avenida de La Ópera de París tiene todos los días cola. No solo para probar sus ricos pasteles, sino también para ver al famoso chef en acción. Su forma de trabajar es hipnótica y el resultado, de revista.

Pero no hace falta coger un vuelo a París para probar este postre. En Gijón, en Bistró 21 los sirven. "Crujientes por fuera, cremosas por dentro y tan bonitas que casi da pena comerlas… casi", anuncian los responsables del establecimiento.

En Oviedo, cerca de catedral, Coffee Stories, también sirve los postres del momento a seis euros cada pieza. Tienen mango, mandarina, frambuesa, limón, avellana o arándano. Todas las elaboraciones saben a la fruta que imitan pero, en realidad, están rellenos de tarta.

"A mí es que no me gusta la fruta, pero esto sí". Es la conclusión de July, el asturiano que prueba restaurantes y lo muestra en redes sociales.

Pintados con aerógrafo

Moldeados y pintados con aerógrafo, buena parte de los postres de Cedric Grolet simulan frutas perfectamente ejecutadas con un interior que a menudo refleja el alimento que imita. Manzanas, fresas, melocotones, racimos de uvas, plátanos... Todo lo que puedas imaginar y más, el chef francés lo transforma en un pastel premium.

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