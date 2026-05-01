María Fernández Prada, especialista en Medicina Preventiva del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres: "La salud ya no depende solo de lo que ocurre en una consulta médica, se decide en la vida cotidiana"

La salud ya no depende solo de lo que ocurre en la consulta. También se decide, cada vez más, en la vida cotidiana: en la forma en que comemos, descansamos, usamos las pantallas, interpretamos la información sanitaria y tomamos decisiones de prevención. En este contexto, la Jornada que se celebraró el 21 de abril en Oviedo, organizada por la Asociación de Buenas Prácticas en Seguridad de Pacientes, propuso una mirada especialmente útil y actual: cómo afrontar las enfermedades crónicas desde la prevención, el conocimiento riguroso y los hábitos de vida saludables.

Bajo el título "Nuevas estrategias para el control de las enfermedades crónicas", el encuentro reunió a profesionales de perfiles muy distintos, pero complementarios: médicos de familia, geriatras, preventivistas, enfermeras, farmacéuticos, neurofisiólogos, investigadores universitarios, periodistas y divulgadores. Ese enfoque multidisciplinar es uno de los grandes valores de la cita, porque permite abordar la salud no como una suma de consejos aislados, sino como una realidad compleja en la que influyen la biología, la conducta, el entorno y la información que consumimos a diario.

El programa pone el foco en cuestiones muy concretas y cercanas a la población. Se habló de dieta y suplementación nutricional, un asunto especialmente sensible en una época en la que conviven recomendaciones útiles con mensajes simplificados, intereses comerciales y modas sin base suficiente. También se dedicó un espacio a la higiene del sueño y al impacto de las pantallas, un tema de plena actualidad que afecta a niños, adolescentes y adultos, y que tiene repercusiones directas sobre el bienestar, la salud mental, el rendimiento diario y la calidad de vida.

El poder de las vacunas

Uno de los ejes más relevantes de la jornada fue la vacunación, presentada desde una perspectiva amplia y muy necesaria: las vacunas no solo previenen infecciones, sino que también contribuyen a proteger la funcionalidad, reducir complicaciones y evitar situaciones de fragilidad y discapacidad, especialmente en personas con enfermedades crónicas o de mayor edad. En un momento en el que circula mucha información confusa y fragmentada, resulta especialmente valioso recordar que la vacunación sigue siendo una de las herramientas más eficaces, seguras y coste-efectivas de la salud pública.

Los influencers

El encuentro incorporó, además, un formato especialmente interesante para conectar con la sociedad actual: una mesa de debate sobre "Influencers y redes sociales: ¿modas sanas o insanas?". No se trata de un asunto menor. Hoy, buena parte de los hábitos, creencias y percepciones sobre salud se construyen también en Instagram, TikTok, YouTube o X. En esas plataformas conviven mensajes útiles con bulos, simplificaciones extremas, presión estética y recomendaciones poco rigurosas. Por eso resulta muy pertinente reunir en una misma conversación a una enfermera pediátrica, un médico de familia, un investigador en ciberpsicología, un periodista especializado en salud y una creadora de contenido del ámbito gastronómico. Esa pluralidad de voces permite discutir, con sentido crítico y sin caricaturas, si las redes pueden convertirse en aliadas de la prevención o si, por el contrario, están favoreciendo nuevas formas de riesgo sanitario y malestar social.

Otro acierto del programa es su variedad de formatos. No hubo sólo ponencias clásicas, sino también debate, interacción entre perfiles distintos y un "descanso activo", coherente con el propio mensaje de promoción de la salud. A ello se sumó la emisión en directo de programas de la radio pública asturiana con intervención de los ponentes, lo que amplía el alcance social de la jornada y refuerza su vocación divulgativa.

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En definitiva, se trató de una cita de interés no solo para profesionales sanitarios, sino también para cualquier ciudadano que, a través de la Radio del Principado de Asturias (RPA), quiera entender mejor cómo cuidar su salud en un tiempo marcado por la sobreinformación, las prisas, las modas y la incertidumbre. Porque llegar a una vida más sana no depende de soluciones milagrosas, sino de prevención, evidencia, pensamiento crítico y buenos hábitos sostenidos en el tiempo.