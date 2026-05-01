Mercosur ya está aquí: el campo asturiano asume resignado la entrada en vigor del acuerdo comercial de la UE

Con incertidumbre, alerta y cierta resignación asume el campo asturiano la entrada en vigor, este mismo viernes 1 de mayo, del acuerdo entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), que permitirá un acceso sin aranceles desde el Viejo Continente a un bloque en expansión que se traduce en un ahorro potencial de hasta 4.000 millones de euros anuales para las compañías europeas, gracias a la eliminación de barreras comerciales y la simplificación de procesos.

Pero esta gran área de libre comercio, la mayor del mundo, que acaba de nacer causa recelos en el medio rural europeo y, por supuesto, en el asturiano, por la entrada de nuevos productos con los que ganaderos y agricultores tendrán que competir. Aseguran que lo tendrán que hacer en inferioridad de condiciones porque a este lado del charco hay que cumplir muchos más requisitos sanitarios y de control que en Mercosur, de ahí sus precios competitivos.

Las organizaciones agrarias asturianas suman meses en la calle con protestas para mostrar su rechazo a la firma del acuerdo, si bien las diversas protestas, no solo en el Principado, sino también en el resto de España y Europa no han servido para mucho.

El sector cárnico asturiano es hoy por hoy el mayor perjudicado y, en menor medida, el de la faba y de la miel. «Estos últimos días en lonjas como Salamanca y Lérida se empezaron a notar ligeras bajadas en los precios de los terneros por la inminente entrada del acuerdo», sostiene Borja Fernández, portavoz de Unión Rural Asturiana (URA).

Un mes

En Coag, David Fernández calcula que dentro de un mes aproximado será el momento de hacer balance del impacto del acuerdo. «Entonces ya podremos calibrar cómo influye en los precios, cuántos productos lucen en los lineales de los supermercados...», explica. También se muestra expectante José Álvarez, de Usaga: «Veremos a ver qué pasa, pero buena pinta no tiene».

Pese a que la sensación es ya de que habrá que tragar con el acuerdo con Mercosur, Usaga y el resto de organizaciones agrarias se aferran a un pequeño resquicio: el dictamen pendiente del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) encargado por el Europarlamento ante la duda de que algunos puntos sean compatibles con el derecho comunitario, la sostenibilidad y el medio ambiente. «Esperemos que el tribunal dicte sentencia favorable para que finalmente puedan votar todos los países de la UE y se sepa quién quiere Mercosur y quién no», apunta José Álvarez.

La decisión del Parlamento Europeo de someter el acuerdo al TSJUE no ha evitado, no obstante, que éste pueda entrar en vigor, eso sí, de forma interina. La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido la firma porque el acuerdo aportará «beneficios inmediatos y tangibles» a las empresas, los trabajadores y los ciudadanos de la UE. Sectores como el textil y el automovilístico europeos esperan beneficios en cuanto a exportaciones, algo que Von der Leyen siempre ha asegurado que beneficiará también al campo.

«Se ha trabajado mucho para lograr este acuerdo histórico; ahora ha llegado el momento de poner el mismo empeño en garantizar que nuestros ciudadanos y empresas se beneficien de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado. Se trata de una buena noticia para las empresas de la UE de todos los tamaños, una buena noticia para nuestros consumidores y una buena noticia para nuestros agricultores, que conseguirán nuevas y valiosas oportunidades de exportación, con la plena protección de los sectores sensibles», asegura la máxima mandataria europea, que este mismo viernes contacta con los presidentes de los cuatro países de Mercosur. «Es un buen día para la competitividad, la resiliencia y el posicionamiento estratégico de Europa: la agenda comercial de la UE vuelve a dar sus frutos».

Traición, según Vox

En Tineo, durante su visita a la Feria de Muestras, la portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, clamó contra lo que considera “una nueva traición” por parte de PP y PSOE al campo con la entrada en vigor provisional del acuerdo de Mercosur. “Es una estocada al campo. Supone abrir la puerta a una competencia desleal para nuestros productores, permitiendo la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas exigencias que se imponen aquí”, reiteró.

López dispara contra socialistas y populares: "Mientras en España intentan aparentar enfrentamiento, en Bruselas actúan de la mano y avalan políticas que perjudican gravemente al sector primario”. Lamenta la portavoz de Vox las crisis sucesivas que encadena el sector primario y señala como culpables el impacto de las políticas del Pacto Verde Europeo, los recortes de la PAC y la situación participar en Asturias. “Aquí además sufrimos la mala gestión de un consejero que ha permitido perder millones de euros destinados a modernizar el campo”, dijo en referencia a la quita de 9,5 millones de euros que ha aplicado el Ministerio de Agricultura en fondos de desarrollo rural por no gastarlos en tiempo.

“Desde VOX defendemos un cambio de rumbo. Hay que acabar con las políticas que asfixian al campo, proteger a nuestros productores y garantizar el futuro del sector primario”, añadió.