Los mineros encerrados en Mina Miura mantienen la lucha tras nueve días: "Van pasando factura el frío y la humedad, pero hay que seguir"

“Por desgracia, hoy no tenemos nada que celebrar”. Los cuatro mineros encerrados desde hace nueve días en Mina Miura para exigir el pago de las nóminas que les adeuda desde hace un año la empresa Carbones La Vega, celebraron este viernes el Primero de Mayo en las puertas de la bocamina de la explotación arropados por familiares y vecinos en una concentración convocada por el SOMA-FITAG-UGT, a la que acudieron cerca de 300 personas.

“Hemos llegado a esta situación debido a que unos empresarios han decidido que una empresa rentable y fiable desaparezca a base de impagos y de provocar sufrimiento a los trabajadores. Me parece muy triste que hayamos tenido que llegar a un encierro”, lamentó José María Pérez Pereira, uno de los trabajadores encerrados junto a Héctor López Lago, Héctor Pérez Fernández y Santiago González Álvarez.

El minero insistió en que lo único que quieren es “buscar una solución y que todo el mundo nos escuche”. “Que, por favor, podamos continuar con estos trabajos que son tan importantes para nuestra zona, para nuestro concejo y para la actividad minera en Asturias”, reclamó.

Asistentes a la conmemoración del Primero de Mayo en Tormaleo. / SOMA

Los mineros se encuentran bien de ánimos, pero tras nueve días de encierro “van pasando factura el frío y la humedad, pero hay que seguir”. “Están siendo unos días complicados”, reconocieron. Pero aún así no piensan bajar los brazos: “Vamos a seguir aquí, luchando por salvar esta situación. Esta es una lucha de todos. No nos vamos a rendir”.

En este sentido, Pérez Pereira quiso lanzar también ánimos al resto de compañeros del sector “que lo están pasando mal”. “Cada empresa tiene su situación difícil y complicada, y parece que tiene muy mal futuro”, lamentó.

El SOMA exige más al Principado

El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, mostró su preocupación por los cinco mineros y marco en el horizonte el 5 de junio, cuando se celebrará el juicio después de que la empresa solicitase el pasado 13 de abril el preconcurso de acreedores.

Sin embargo, para el sindicalista el Principado “puede hacer más que abrir un expediente sancionador y venir aquí a levantar actas”. “Hay un empresario a la fuga, un facultativo a la fuga y hay una explotación minera donde las concesiones las ha dado el Principado”, recordó.

Los derechos mineros fueron vendidos por la empresa Carbones La Vega, de la familia del empresario Chus Mirantes, propietario a su vez de la mina de Cerredo.

Después de que el Gobierno asturiano haya propuesto una sanción de 3.000 euros a la empresa y una suspensión de funciones a su director facultativo de seis meses, el dirigente sindical exigió que "haga más": "Hay que traerlos de las orejas y preguntarles a las claras qué tienen previsto hacer con esta explotación”.

Alperi también echó la vista atrás, a los orígenes de la conmemoración del Primero de Mayo, y mostró su pesar porque “en pleno siglo XXI” se trabaje y no se paguen las nóminas. “No se engañe nadie”, advirtió, “los derechos que venimos adquiriendo no son perennes ni para toda la vida. El avance de la extrema derecha está poniendo en brete los salarios dignos, las pensiones, la protección de la salud… No hay más que mirar el modelo que se está desarrollando fuera de nuestras fronteras”.