XVIII Campeonato Nacional Militar de Recorridos de Tiro
Un noreñés destinado en el Regimiento "Príncipe" de "Cabo Noval", mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
El Cabo Julián García Quirós, de 25 años, que dispara con una Glock 17, entrena todos los días "en seco", y una vez a la semana realiza tiro real
Con 25 años, el Cabo noreñés Julián García Quirós, adscrito al Batallón "Toledo" del Regimiento "Príncipe", número 3, ha ganado la competición individual del XVIII Campeonato Nacional Militar de Recorridos de Tiro celebrado entre el 27 y el 29 de abril en las instalaciones de la Sociedad Gijonesa de Tiro Olímpico, en La Pedrera. García Quirós, que ya ha obtenido otros títulos tanto a nivel del Ejército de Tierra como en el ámbito civil, se ha impuesto a otros 69 integrantes de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio la Guardoa Civil y la Unidad Militar de Emergencias.
"Llevo bastante tiempo tirando y entrno toda la semana", explica. La clave para ser un buen tirador, añade, está en "tener una constancia, ser metódico a la hora de entrenar". Además, es importante entrenar mucho "en seco", "trabajar en casa sin hacer fuego real, entrenando los movimientos". Eso a diario, pero una vez a la semana es necesaria una sesión de tiro real, en la que se controlan aspectos como el retroceso. "En mi caso tiro con una pistola Glock 17, que está homologadas para tiro deportivo", añade.
Las pruebas consisten en ejercicios dinámicos de tiro en movimiento, en los que se dispara a través de puertas, mamparas y ventanas, obligando al tirador a disparar a la vez que avanza o en posición agachada. Las pruebas tratan de simular situaciones reales de tiro. Cuenta la puntuación sobre los blancos, pero también la rapidez con la que se realiza la prueba.
Con siete años en el Ejército, García Quirós ya ha tenido tiempo de salir en dos ocasiones al exterior: en 2021 a Irak y luego, en 2025, a Eslovaquia, en misión defensiva y disuasoria en el flanco Este de la OTAN, "dos grandes experiencias a nivel profesional".
El equipo en el que competía García Quirós, el del Ejército de Tierra, quedó en segundo lugar, superado por la Guardia Civil.
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