El Principado acusa a Transportes de "echar sal en la herida abierta" de la "degradación" del Huerna al financiar obras que no les corresponden

Asturias no piensa dar ni un paso atrás en su ofensiva contra el Ministerio de Transportes por el peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, acusó este viernes al departamento de Óscar Puente de “echar sal en una herida abierta” de la “degradación del servicio”, al destinar cerca de 80 millones de euros a financiar la adaptación de los túneles de la autopista, cuando debería ser la empresa concesionaria quien se hiciera cargo de esas obras.

“No solo no ha entrado en el fondo de la situación del peaje (una “prórroga ilegal aprobada por el Partido Popular"), sino que intenta paliarlo con cuestiones contradictorias”, afirmó Calvo.

Frente a esta posición, la que defienden Asturias y los conductores: “que durante esas obras debería estar, al menos, bonificándose el peaje; o directamente suprimiéndose”. La actuación, que afecta al Negrón y al paso de Barrios, conllevará el corte de un carril por sentido hasta el 17 de mayo y luego de una calzada hasta el 22 de junio.

En todo caso, añadió Calvo, “esto nos llena de razones para el trabajo que estamos realizando. Para insistir, ya no en el ámbito administrativo, sino en el ámbito jurídico y para que la Comisión Europea lleve cuanto antes este asunto al Tribunal de Justicia Europeo, porque es el camino más rápido”.

Recurso ante el Supremo

En un plazo de dos meses, el Principado interpondrá el recurso ante el Supremo, lo que supone que el Gobierno regional llevará a los tribunales al Ejecutivo central, del mismo partido. La medida se adoptó después de que el Ministerio rechazase la solicitud asturiana para declarar la nulidad de un peaje puesto en duda por la UE.

No obstante, el consejero insistió este viernes que el camino que “más nos interesa” es que sea la propia Comisión Europea quien lleve la supresión del peaje a los tribunales europeos. Y para ello están en contacto con el propio organismo, “compartiendo trabajo y argumentos jurídicos”.

“Presentaremos el recurso ante el Supremo cuando toque, porque tanto este procedimiento como el de la Comisión Europea van en paralelo, pero confiamos y esperamos en tener que hacerlo después de la Comisión, porque eso nos permitiría acortar los plazos”, explicó.

Beneficio de Aucalsa

Calvo también valoró los beneficios de 7 millones obtenidos por Aucalsa en el último año. Una cifra que, reconoció, no le extraño, teniendo en cuenta los precios que se fijaron en su momento y que se actualizaron “sin tener en cuenta que llevamos más de un año con un carril cortado o con incidencias en más del 50% de la autopista que retrasan el viaje y general retenciones”, que se duplican en temporada invernal cuando se limita o prohíbe la circulación por Pajares.

“Eso es lo que venimos diciendo en las últimas semanas, que no solo no se ha paliado la situación de la autopista, sino que se agrava; y eso nos da todavía más la razón”, sentención Calvo.