Los sindicatos CC OO y UGT exigen que los empresarios del accidente de Cerredo paguen con "la cárcel" sus responsabilidades

El 31 de marzo de 2025, cinco trabajadores perdieron la vida en una explosión de grisú en el interior de la mina de Cerredo. Un año después, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras reclamaron este viernes que los responsables paguen por lo sucedido entrando en prisión. Aunque entre ambas organizaciones continúa existiendo una brecha: las responsabilidades políticas.

Mientras el secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, defendió que "quienes sabían lo que estaba pasando, vayan al paro", el líder de UGT, Javier Fernández Lanero, afirmó que pedirán responsabilidades "a todos los niveles" en cuanto se señalen por "los organismos oficiales, la justicia y los equipos de investigación del Principado".

Con motivo de la celebración del Primero de Mayo, Zapico recordó que hace cuatro años, con motivo del primer accidente que se produce en Cerredo, en el que perdió la vida un trabajador y otro resultó herido de gravedad, teniendo que amputársele una pierna, desde su sindicato ya advirtieron que "se estaba extrayendo carbón de manera ilegal y en condiciones de esclavitud". "Eso no era una mina, era un chamizo", aseguró.

En aquellos años, estaba al frente de la explotación la empresa Combayl, que había adquirido los derechos mineros de la mina tras la situación concursal de la Compañía Minera Asturleonesa. Tras el accidente, la mina pasaría a ser propiedad de Blue Solving, titular cuando sucede el segundo accidente en 2025. Ambas empresas pertenecen al entramado familiar de Chus Mirantes. Por eso, Zapico exigió que "los responsables empresariales entren en la cárcel cuanto antes".

El secretario general de CC OO también puso en el foco las responsabilidades políticas: "Exigimos que los responsables políticos que sabían lo que estaba pasando y no actuaron de manera debida, vayan al paro. Que asuman responsabilidades y abandonen sus cargos políticos, porque hay que dar a la gente certezas y seguridad de que quien comete errores, asume responsabilidades".

Javier Fernández Lanero, por su parte, quiso quitar importancia a las declaraciones del líder nacional de su sindicato, Pepe Álvarez, en las que afirmó que se identificaba con la opinión del secretario general del SOMA, José Luis Alperi. Lanero pide esperar a que los organismos oficiales señalen las responsabilidades políticas, mientras Alperti exige que se depuren ya. "Yo he escuchado al secretario general hacer lo mismo que está haciendo la UGT de Asturias, respaldar al SOMA en todas las reivindicaciones que está haciendo por este gravísimo accidente", afirmó.

El líder de UGT Asturias lamentó que "después de un año, aquí no hay responsables". "Las víctimas son doblemente víctimas, sobre todo las familias que pierden a sus seres queridos y que se les hace pasar por un periplo, por un calvario, sin apenas recursos económicos", afirmó, volviendo a insistir que en estos doce meses no ha pasado "absolutamente nada". No obstante, volvió a insistir que desde su sindicato pedirá responsabilidades "a todos los niveles" en cuanto sean señaladas por los organismos oficiales, por la justicia, por los equipos de investigación que están en el Principado. Entonces, "pediremos y exigiremos esas responsabilidades".

Aunque durante su discurso endureció ligeramente el mensaje: "Llevamos ya un año sin saber quiénes son los responsables del accidente de Cerredo; vamos a señalarlos cuando se sepa quiénes son y pedir que vayan a la cárcel".