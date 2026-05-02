La AEMET alerta del cambio de tiempo en Asturias: fin de semana de fuertes tormentas (y hasta granizo)
La región está en alerta amarilla por lluvias
Lloverá en Asturias y mucho. Este sábado la región entra en alerta amarilla a la una de la tarde por fuertes lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Afectará a todo el litoral asturiano, al centro de la región y también a la zona de Picos de Europa. Apenas se libra nadie de una tarde de tormentas que, en el caso de la costa, irán acompañadas de rachas de viento, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Principado no es el único que se enfrenta a un fin de semana de chubascos. Nueve comunidades autónomas están en alerta, aunque La Rioja y Navarra son las más afectadas y se esperan precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora. En Asturias el peligro es "bajo", según Aemet, y la previsión habla de 15 litros por metro cuadrado en una hora.
El domingo, más agua
La situación no mejora de cara al domingo. Se esperan tormentas ocasionales, que en la mitad oriental pueden ser localmente fuertes. No conviene olvidar el paraguas y tampoco el abrigo. Bajan las temperaturas y los termómetros no rebasarán los 18 grados.
No se esperan cambios significativos para el arranque de semana. Más lluvia y mas frío porque las máximas siguen bajando. Las lluvias y chubascos serán más intensos durante la tarde y "podrían ser en forma de nieve de forma ocasional por encima de 1800 - 2000 metros", advierte Aemet.
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