Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 2 de mayo de 2026

Oviedo

«Las Yhadys», en Kuivi Almacenes Industriales

Kuivi Almacenes acoge a las 21.00 horas la actuación de «Las Yhadys», un proyecto musical nacido en 2020 de la mano de Sergio Gómez y Estefanía Muriedas, que tras varios trabajos autoproducidos y su primer disco de estudio grabado en El Puerto de Santa María junto a Paco Loco, llegan como una de las propuestas emergentes destacadas del panorama nacional para presentar su último EP, «El futuro es un timo».

Música en la calle

La Banda de Música Ciudad de Oviedo ofrece un concierto dentro del ciclo «Primavera 2026», enmarcado en la iniciativa «Música en la calle», con una actuación al aire libre que tendrá lugar a las 13.00 horas en la plaza de Longoria Carbajal.

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Festival La Ribera

La Central Artística de Bueño (CAB) acoge la primera edición del Festival La Ribera con un amplio programa de actividades que se desarrollarán entre las 13.00 horas y la una de la madrugada del domingo. A partir de las 18.00 horas se sucederán los conciertos de los grupos «Índigo Platin», «Green Old Dogs», «Edgar Lee Junior & Muriel», Eva EHevia y Rapsuskei. Además, de 13.00 a 15.00 y de 16.00 a 18.00 horas se impartirá un taller infantil de dibujo y grafiti por la asociación 1961. También se pintará un coche en directo para transformarlo en una pieza artística que represente la edición del festival y habrá una exhibición de pintura libre de murales a cargo de Covco y Nievesita. La entrada es gratuita, pero es necesario retirarla previamente en la página del festival.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición_de pintura rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del «Concurso Pintura 2026», una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

LEV Festival

Los focos del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) tendrán hoy de nuevo variedad escenarios. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto sigue la instalación audiovisual de Eric Vernhes titulada «Meeting Philip», en torno a la conferencia que Philip K. Dick impartió en Metz (Francia) en 1977 sobre la existencia de una pluralidad de universos paralelos. Puede verse hasta el domingo en horario de 12.00 – 14.00 horas y de 16.30 – 20.30 horas. En la Caja Escénica del Jovellanos se ofrece hoy y mañana domingo (a las 17.00 y a las 19.30 horas) la instalación performativa del dúo formado por el músico André Décosterd y el artista visual Michel Décosterd, juntos en Cod.Act. Ambos crean performances e instalaciones interactivas basadas en la interacción entre el sonido y el movimiento. En este caso su propuesta es «πTon», una instalación sonora formada por un tubo de goma cerrado sobre sí mismo, que se retuerce y ondula como un organismo invertebrado. En la Colegiata del Palacio de Revillagigedo, hasta el domingo, puede verse la propuesta del Studio Sven Sauer en torno a la esperanza. En este caso manifestada en un rastro de fragmentos de vidrio que lleva por título «Deviation». El horario es de 11.00 a 21.00 horas. Otra videoinstalación estará desde hoy, hasta el domingo (de 11.00 a 21.00 horas) en la Capilla de San Esteban del Mar. Se trata de la obra de la artista y cineasta francesa Anne Horel, especializada en collage digital, que ha concebido especialmente para este espacio «La señal está abierta», que transforma la capilla en un catalizador de la intención colectiva. En la Escuela de Comercio, Carles Castaño Oliveiros presenta «*****2025/…», una experiencia de realidad mixta que interpela al público desde una mirada crítica a la sociedad contemporánea. El horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Y también en la Escuela de Comercio, a las mismas horas, Boris Labbé ofrece «Ito Meikyu», una experiencia de realidad virtual que se desarrolla en torno a referencias de la historia del arte y la literatura japonesas. Estas dos últimas propuestas son una colaboración del LEV Festival y Arenas Movedizas. Los conciertos hoy serán en Muséu del Pueblu d’Asturies. La apertura de puertas es a las 12.30 horas y se sucederán las actuaciones de «Musgo2», «Nah», JLin, y «Komatssu vs Tensal» (el cierre es a las 17.15 horas). En la Iglesia de la Laboral habrá concierto de Enrique del Castillo a las 19.00 horas. En el teatro de la Laboral (apertura de barras a las 19.00 horas) se sucederán desde las 20.30 horas las propuestas de Myriam Bleau & Pierce Warneck, y «Nontech», y «Tacit Group». La noche acaba en la Nave de la Laboral, a partir de medianoche, con Nova Materia, «Catnapp», U-Ziq & Id Mora, y «NikNak».

Hotel Asturias

El Hotel Asturias (entrada por la plaza de Jovellanos) acoge estos días el mercado más primaveral, La Casa, el mercado de las madres. Será desde hoy hasta el domingo, de 11.00 a 21.00 horas.

Jardín Botánico

Dentro de los actos de la Primavera en el Botáncio, hoy se celebrará un taller para adultos sobre impresión botánica en tejido. será de 11.00 a 14.00 horas, con inscripción previa. El taller lo dirige Alba Rueda. No es necesaria experiencia previa.

Librería Toma 3

A las 13.00 horas se presenta el libro «Muere papá» por parte de su autora, Greta García, en la Librería Toma 3 (Marqués de Casa Valdés 27).

Gijón Arena

Cita con la música indie pop en el Gijón Arena, a partir de las 18.30 horas, con el espectáculo Pömpa Club.

Paraninfo de la Laboral

En el ciclo de Laboral Cinemateca en el Paraninfo de la Laboral hoy se proyecta «Yo te creo», de Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys, a las 19.00 horas.

Fiestas de La Abadía de Cenero

Las fiestas del Santo Cristo de La Abadía empiezan hoy a las 10.00 horas con alborada de gaita y tambor; a las 17.30 horas habrá juegos tradicionales para niños y niñas y a las 18.30 horas se celebra el 21º concurso de sidra casera entre la gente del concejo de Gijón, con recogida de sidra hasta las 18.00 horas. A la vez se hará el 8º concurso de empanada casera. La misa en recuerdo de los socios de las fiestas será a las 20.00 horas y por la noche habrá costillada en la carpa de la fiesta (a partir de las 22.00 horas) y verbena amenizada por el Grupo Da Silva (a partir de las 23.30).

Fiestas de Perchera

El programa festivo de Perchera Suena estará hoy dedicado a la música, con tardeo con el DJ Melendi y a partir de la medianoche el gran estreno del Danky Macro Show.

Sala Acapulco

A partir de las 22.00 horas, en la Sala Acapulco presentarán su tributo a «Héroes del Silencio» la banda «Iberia Sumergida», posiblemente el más fiel homenaje a la banda de Zaragoza.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado artesano y ecológico

El parque de Las Meanas acoge la segunda cita del mercado artesano y ecológico de Avilés. Se trata de un espacio que mezcla artesanía, gastronomía y actividades y talleres artesanos participativos para mayores de 15 años, para los que es necesaria inscripción previa. Estará abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas hoy y el domingo con el mismo horario de mañana y de tarde de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintasregiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio de 11.00 a 14.00 horas

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

D. O.

«Laviana Ecuestre»

Este fin de semana se celebra en el ferial de Pola de Laviana la feria del caballo «Laviana Ecuestre», con más de doscientos animales inscritos. Hoy, a las 10.00 horas comienza el concurso de animales cruzados. A las 16.00 horas habrá monta de caballos para niños, y desde las 18.00 horas partido de «horse ball». Para las 20.00 horas queda el espectáculo del maestro Miron Bococi.

«Ciao amore o adiós babayo», teatro en La Felguera

El teatro José León Delestal de La Felguera alberga esta tarde, desde las 20.15 horas, la representación de la obra «Ciao amore o adiós babayo», que lleva a escena la compañía Teatro Selena. La entrada vale 5 euros.

Fiestas de Ujo

La localidad mierense de Ujo celebra sus fiestas. El programa de este sábado se inicia a las 10.30 con el pasacalles, y sigue a las 11.00 con el campeonato de dardos en La Salle. A las 11.45 y las 14.00 horas habrá fútbol, y a las 16.00 proseguirán los dardos. A las 16.30, fiesta de la espuma y toro mecánico, y desde las 19.00 horas desfile con «tus personajes favoritos». Ya a las 20.00 horas, música rock con «Los tríceps». La verbena nocturna, desde las 23.30, contará con lar orquesta «Cuarta Calle» yDJ Masid.

«Al loro», teatro asturiano en San Martín del Rey Aurelio

El teatro municipal de El Entrego (San Martín) acoge hoy, desde las 20.00 horas, la representación de la obra teatral «Al loro», que lleva a escena la compañía San Félix de Valdesoto, enmarcada en el ciclo teatral «Samartín ye comedia», con obras de temática asturiana. La entrada vale 5 euros.

Jornadas astronómicas en Mieres

Mieres celebra sus III Jornadas Astronómicas, este año potenciadas por el el eclipse solar total que se vivirá en el mes de agosto. Esta tarde, de 19.00 a 20.30 horas se vivirá un «simulacro» del eclipse «en el gemelo solar», en el Pico Polio. Ya por la noche, de 22.30 a medianoche, en la misma ubicación, se ofrecerá una observación guiada del cielo nocturno.

«Delicadas», teatro en Mieres

Teatro Baluarte representa esta tarde, a las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres, su obra «Delicadas», una comedia poética. La entrada es libre hasta completar aforo.

Centro

Festival de teatro infantil en Villaviciosa

Dentro de la programación del XI Festival de teatro infantil, el teatro Riera de Villaviciosa acoge a las 18.30 horas la represenatación de «Hormigas», de la compañía «ElektraFiktion» (Asturias)., una obra que invita a la reflexión sobre la rutina, la comunicación y la libertad a través de estas tres hormigas que organizan su vida minuciosamente. Entradas gratuitas en la taquilla del teatro desde una hora antes hasta fin de las mismas o inicio de la función, recomendado para público infantil y famiiar (+ 3 años).

Teatro en Belmonte

El Centro Sociocultural de Belmonte de Miranda acoge a las 18.30 horas la representación del clásico de Clarín «La Regenta» de la mano de la compañía «Kamante Teatro». La propuesta se desarrolla con un formato mixto, entre teatro de objetos, dramatización e interpretación, como espectáculo con un formato flexible.

Concierto en Quirós

El Recinto Polivalente El Felgueru de Bárzana acoge a las 13.30 horas una actuación de la bandina de música tradicional «Los Gascones».

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa

Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último).

Occidente

Festival Somos la Ostra en Castropol

Durante todo el fin de semana se celebra en la localidad el Festival Somos la Ostra, con desgustaciones, talleres, showcooking, música, contrarreloj de traineras, visitas guiadas. La jornada se cerrará con un concierto que ofrecerá «Los Jimanguas» en la carpa del puerto a partir de las 20.30 horas.

Monólogos en Santa Eulalia de Oscos

La Casa de Cultura de Santa Eulalia de Oscos acoge a las 19.30 horas «Los monólogos de Quique Matilla», un espectáculo de comedia y humor para dar gusto a todos los paladares.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

Noticias relacionadas

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.