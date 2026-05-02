El estado de la autopista del Huerna tiene alerta al sector turístico: "Podemos perder visitantes"
La patronal Otea y la Federación Asturiana de Empresarios critican la falta de información y la prolongación de las obras, afectando la imagen de Asturias
El sector turístico asturiano teme perder visitantes por el impacto de las obras en la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que conecta Asturias con la Meseta. La infraestructura acumula casi un año de trabajos con dos frentes abiertos: el argayo de Lena, cuya finalización está prevista para este verano, y las actuaciones en los túneles, aún sin fecha de conclusión.
Tras varias semanas sin novedades, el Ministerio de Transportes dio a conocer esta semana un nuevo cronograma, que incluye cortes de carril en los túneles de Barrios y El Negrón. En el primero, la calzada en sentido León permanecerá cerrada del 4 al 29 de mayo, mientras que del 1 al 30 de junio habrá cortes alternativos de un carril en cada sentido.
En El Negrón, el calendario contempla el corte de un carril en sentido León del 4 al 17 de mayo; el cierre total de la calzada en ese mismo sentido entre el 18 de mayo y el 22 de junio; y, a partir de esa fecha, el cierre de la calzada en sentido Asturias. Cuando se clausure una de las calzadas, el tráfico se desviará a la otra, que funcionará con circulación bidireccional. Además, el Ministerio advierte de que podrá haber cortes de carril en el resto de túneles de lunes a las 6.00 horas a viernes a las 13.00 horas.
Desde el sector turístico lamentan tanto la continuidad de los cortes como la escasa información facilitada por el Ministerio, responsable de unas obras financiadas con fondos europeos. El principal temor es que estas actuaciones acaben lastrando la imagen de Asturias como destino de tranquilidad y descanso.
“Desde Otea recibimos con enfado y profunda preocupación la noticia de que los cortes y las obras se prolongarán durante los meses de mayo y junio. Como hemos venido denunciando reiteradamente, llueve sobre mojado. No es aceptable que, en plena temporada de primavera y a las puertas del verano, la principal arteria de comunicación de Asturias siga comprometida de esta manera”, señala Javier Martínez, presidente de la patronal Otea.
“Estas afectaciones suponen un freno directo a la competitividad del sector. La incertidumbre en los desplazamientos disuade a los visitantes y afecta a nuestras empresas. Hemos insistido en que es inaceptable que se mantengan los peajes o tarifas completas cuando el servicio es deficiente debido a las obras constantes; es una cuestión de coherencia y respeto al usuario, a los asturianos y al tejido empresarial”, añade. A su juicio, “Asturias no puede permitirse proyectar una imagen de inaccesibilidad permanente si quiere consolidar un turismo de calidad y sostenible”. La situación de la autopista, unida a la disminución de plazas de AVE por obras en Palencia, es para Martínez “sencillamente inaceptable y un insulto a los asturianos”.
En la misma línea se expresa María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE): “Los nuevos cortes del Huerna agravan un problema que Asturias lleva demasiado tiempo soportando: una infraestructura esencial, cara, condicionada por obras e incidencias, y por la que se sigue cobrando como si el servicio fuera normal. Para el turismo, además, llega en el peor momento, a las puertas de la temporada alta y en la principal entrada por carretera desde la Meseta. Esto no es solo una molestia para los usuarios; es un factor de pérdida de competitividad”.
“Mantener el cobro íntegro con estas restricciones es inaceptable. Si el servicio se presta a medias, no puede cobrarse entero”, añade.
Por su parte, Julio Bobes, coordinador de la Mesa de Turismo de FADE, advierte: “Si el visitante percibe colas y tráfico, es un problema, porque no encaja con la imagen que queremos trasladar de Asturias como destino de descanso y naturaleza. Todo lo que no sean condiciones adecuadas en las infraestructuras perjudica al sector", recalca.
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