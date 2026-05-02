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Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años

El subinspector estaba destinado en la Embajada de España desde hace un año

David Trapiella Megido.

David Trapiella Megido. / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La muerte en un accidente de motocicleta en México del policía nacional asturiano David Trapiella Megido, de 50 años, ha causado consternación en el cuerpo y entre sus conocidos en la región. Trapiella, que hacía una ruta con otros motoristas por la autopista Puebla-Orizaba (150D), sufrió este jueves por la tarde una caída a la altura de Cumbres de Maltrata, y habría sido arrollado por varios vehículos, según la prensa local mexicana.

El subinspector David Trapiella, que entró en el cuerpo hace dos décadas, llevaba un año adscrito a la Embajada de España en México. Primero fue escolta de la que fuera ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hoy vicepresidenta primera de la Comisión Europea.

Natural de Moreda (Aller), Trapiella estaba casado y tenía dos hijos. Había desempeñado su carrera fuera de Asturias, pero presumía de asturiano y regresaba a la región siempre que podía. Trapiella era un hombre al que atraían actividades como realizar grandes tiradas en motocicleta, pero también los deportes de invierno, especialmete el snowboard.

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El accidente está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado mexicano. Sus restos serán repatriados a Madrid en breve.

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