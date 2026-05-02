Covadonga Tomé apoya a los cuatro trabajadores de Mina Miura encerrados por impago de nóminas

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, mostró su apoyo a los cuatro trabajadores de Mina Miura, en Ibias, que llevan varios días encerrados en el interior de la explotación. La protesta surge tras el impago de doce nóminas y las pagas extraordinarias correspondientes a julio y diciembre de 2025.

"Lo que están haciendo estos trabajadores es un acto de dignidad. Llevan meses sin cobrar, sin que el empresario dé la cara, y aun así siguen apostando por su mina y por su futuro. Lo mínimo que puede hacer la Administración es responder a esa valentía con acciones concretas y urgentes", afirmó Tomé.

La parlamentaria, que preside la Comisión de Investigación constituida en la Xunta Xeneral tras el grave siniestro ocurrido en la mina Degaña -en el que perdieron la vida cinco trabajadores-, reclamó a la Dirección General de Minería que “actúe cuando antes” para garantizar la continuidad de la explotación y la mediación del Gobierno de Asturies para que la plantilla cobre ya las cantidades adeudadas.

"Mina Miura es una empresa rentable, tal y como han repetido en los últimos días trabajadores y agentes sociales. No tiene sentido que se permita su cierre por la inacción o la irresponsabilidad de un empresario”, afirmó Tomé. En este punto, hizo hincapié en la falta de oportunidades laborales en la zona; precisamente muy afectada por el fin de la minería del carbón.

"Asturias tiene una deuda histórica con la minería. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras los mineros se encierran en pozos para reclamar lo que es suyo. Esto no es solo un problema laboral: es una cuestión de justicia social y de futuro para los concejos del occidente asturiano", concluyó la diputada.