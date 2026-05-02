Definir el desarrollo turístico y abordar el crecimiento de los concejos, retos del plan del litoral de Asturias

Presume Asturias en los últimos años de tener el título de "costa mejor conservada del país". Un calificativo que ni siquiera los efectos del cambio climático han conseguido quitarle, aunque sí ponerlo en riesgo, si se atiende a los últimos informes "A toda costa" de Greenpeace. El origen de este éxito no es más que el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), que ha permitido proteger la silueta terrestre de la región del desarrollo descontrolado. Un instrumento que acaba de cumplir dos décadas y que ahora encara una nueva transformación para abordar la regulación de los cámpings que se ubican en esta franja terrestre, la necesidad de los municipios de desarrollarse urbanísticamente y la presión turística.

Plan Territorial de Ordenacion del Litoral de Asturias (POLA) / .

La Consejería de Ordenación del Territorio trabaja para reforzar esta herramienta, origen de que el litoral asturiano esté tan bien reconocido fuera de los límites de la región. "Ese excelente estado de conservación no es casualidad, sino fruto de la planificación y de un modelo que ha sabido proteger el litoral durante dos décadas", asegura el consejero Ovidio Zapico. Porque, añade, el POLA es incuestionable e innegociable". "Sin este instrumento, hoy probablemente estaríamos hablando de realidades como la mina de Salave en la costa asturiana o con desarrollos como Benidorm", afirma.

"Sin este plan, hoy probablemente estaríamos hablando de desarrollos como Benidorm" Ovidio Zapico — Consejero de ordenación del territorio

En el Principado están "muy vigilantes" con "intereses especulativos" que pueda ir en contra del espíritu original del plan, pero al mismo tiempo trabajan para afrontar los nuevos retos como la presión urbanística o el cambio climático. Actualmente, están enfocados en la regulación de las autocaravanas y de los campamentos de turismo. En concreto, están preparando la licitación de los planes especiales recogidos en la norma para definir cómo deben ser los camping que se ubiquen en la costa.

"Ha ayudado a ordenar el crecimiento urbanístico y preservar los espacios naturales" Cecilia Pérez — Alcaldesa de El Franco

El objetivo de la Consejería es contar con un documento de avance en 2026 y tramitarlo entre 2027 y 2028. "Se trata de actuar con responsabilidad para preservar lo conseguido y garantizar que nuestro litoral siga siendo un referente de conservación", explica Zapico. La renovación del plan del litoral se complementa, además, con otras actuaciones, como el decreto de servicios de temporada que la Consejería aprobará definitivamente en próximas semanas y que entrará en vigor el próximo verano

"El problema son los argayos, así como la falta de actuaciones por parte de administraciones superiores" Pedro Fernández — Alcalde de Tapia de Casariego

La buena valoración que hace el consejero de la evaluación que ha tenido el plan a lo largo de estos años, la comparten también los alcaldes. "Ha sido fundamental para proteger una costa que hoy sigue siendo uno de los grandes valores de Asturias y que está considerada como una de las mejor conservadas", destaca Cecilia Pérez, alcaldesa de El Franco. A su juicio, la normativa "ha ayudado a ordenar el crecimiento urbanístico y a preservar espacios naturales, aunque todavía existen retos importantes".

La regidora señala la importancia de "encontrar el equilibrio entre la protección del territorio y las necesidades de desarrollo urbanístico que tienen los concejos, además de afrontar problemas como la erosión costera, el cambio climático o la presión turística".

"Realmente podemos decir que ha sido el plan de litoral lo que ha hecho que nuestra costa sea la mejor conservada", comparte Carlos Valle, alcalde de Cudillero, quien recuerda que "este aspecto es uno de los éxitos de nuestro modelo medioambiental y turístico, y ha servido de ejemplo para muchos territorios". "No me quiero imaginar nuestro Cabo Vidio lleno de edificaciones ni piscinas infinitas en pleno acantilado de la Playa de Gavieiro. Pues gracias al plan estos dos ejemplos nunca serán una realidad", señala.

El Gobierno de Asturias tiene en marcha actualmente un plan de conservación en el municipio, centrado en la rehabilitación de una zona de senda en la playa De San Pedro de la Ribera. Aunque, el regidor reconoce que "debemos trabajar en políticas que cuiden los entornos y que los organice para recibir visitas para que no supongan un deterioro del mismo".

El alcalde de Tapia de Casariego, Pedro Fernández asegura que la ordenación de la costa del municipio está "bastante bien". "El problema son los argayos y los desprendimientos, así la falta de actuaciones por parte de las administraciones superiores", dice. En su opinión, estas administraciones, especialmente Costas, "siempre buscan cargar la responsabilidad al ayuntamiento" y provocan que en demasiadas ocasiones las actuaciones pendientes queden sin ejecutar. "Todos los accesos a playas y "ribeiros" (pedreros) cada vez que hay un argayo o una necesidad quedan la mayor parte de las veces sin arreglar", apunta.

"Toda la normativa de Costas, incluyo al POLA, cumple su cometido de protección de nuestro paisaje costero y gracias a ello no se observan aberraciones urbanísticas como en otras latitudes de España", asegura, por su parte, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez. No obstante, añade, "dicha normativa debería buscar fórmulas de flexibilidad en edificios preexistentes en los cascos urbanos, ya que las restricciones impiden en muchas ocasiones rehabilitar edificios ruinosos".

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Mucho más duro es el alcalde de Llanes, Enrique Riestra: "Lo que realmente ayudó a Llanes, y por lo qué hoy es un destino privilegiado y con futuro, fue la imposibilidad que tuvo el PSOE de llevar a cabo sus planes generales que degradaban nuestro territorio". Y por eso ahora su reto es sacar adelante el planeamiento urbanístico que su Gobierno ha elaborado.