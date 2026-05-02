La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo "de lucha de todo lo bueno que hay en la vida"

El «día grande» de la Comunidad de Madrid ha tenido este 2 de mayo cierto sabor asturiano. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se encargó este sábado de reconocer y homenajear a personas y entidades que se han destacado por su apoyo y compromiso con la comunidad y entre los mismos figuraron Marta Seco y Sandro Silva. La pareja de Oviedo, fundadores y dueños del Grupo Paraguas, recibió una de las Grandes Cruces del Dos de Mayo por su proyecto del Club Metrópolis, un complejo hostelero, hotelero y cultura de lujo en pleno centro de la capital española. La cuestión es que los asturianos han recuperado y restaurado el icónico Edificio Metrópolis, «uno de los emblemas arquitectónicos de la ciudad, integrando patrimonio, gastronomía y cultura». Por todo ello, ambos recogieron de manos de Ayuso la Gran Cruz, en premio a su contribución con un proyecto único que ha revitalizado el emblemático edificio».

Silva y Seco estuvieron presentes en el acto, amenizado por la magia de Jorge Blass y la música de Paloma San Basilio para cerrarlo, y desarrollado en la Real Casa de Correos. El mismo contó con personalidades de la sociedad civil madrileña en una ceremonia de perfil institucional presidida por la presidenta y que contó también con a presencia del el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los portavoces de la Asamblea de Madrid; su presidente, Enrique Ossorio; miembros de los grupos municipales del Ayuntamiento, y alcaldes como la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid y regidora de Alcalá de Henares, Judith Piquet.

Isabel Díaz Ayuso, de rojo en el centro, posan con los distinguidos el Día de la Comunidad; Sandro Silva y Marta Seco, segundo y tercera por la derecha. / E. P.

Isabel Díaz Ayuso habló en general de los distinguidos este año con las Grandes Cruces, a los que se refirió como ejemplo de lo que puede llegar una sociedad cuando «persigue la excelencia, lucha por todo lo bueno que hay en la vida, piensa en comunidad y mira al futuro con entusiasmo. Madrid es una tierra de acogida, abierta a corrientes, respetuosa con la pluralidad ideológica. También es tierra de fe y tradiciones».

Trayectoria

En Madrid aterrizaron de hecho Marta Seco y Sandro Silva hace ya algo más de 20 años para materializar su proyecto vital: abrir el restaurante El Paraguas, que lleva el nombre de una plaza en Oviedo. De comida asturiana y enclavado en el barrio de Salamanca, fue todo un éxito. A éste le han seguido otros más restaurantes y locales de ocio (Quintín, Ten con Ten, The Library, Aarde, Amazónico...), la mayoría en la capita pero también con franquicias en ciudades como Miami, Londres o Mónaco, todos reunidos en el exitoso Grupo Paraguas al que en enero pusieron la guinda del pastel con el exclusivo Club Metrópolis, al que definen como «un sofisticado oasis en el centro de Madrid diseñado para disfrutar del arte de la buena vida».

Con varios espacios de restauración, también cuenta con un hotel boutique y un club privado. Lo que hace especial a este complejo es que se ubica en el icónico edificio del mismo nombre en la capital de España, en plena esquina de las calles Gran Vía y Alcalá, y que todo el mundo reconoce por su gran cúpula coronada con la Victoria alada del escultor Federico Coullaut-Valera. Cerrado y abandonado durante años, los ovetenses lo han recuperado para el público gracias a una amplia reforma y puesta al día que ha ocupado cinco años.

Otras distinciones

Junto a Seco y Silva, ha habido más Grandes Cruces: Bombonería La Pajarita; el pintor Augusto Ferrer-Dalmau; el Hospital San Francisco de Asís; los alumnos del IES Humanejos de Parla; los profesionales del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) «Félix Rodríguez de la Fuente»; el periodista César Lumbreras; la Vuelta Ciclista a España; Miguel Carballeda, por sus años en la presidencia de la ONCE; IBM España; el doctor José Eugenio Guerrero; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el piloto Carlos Sainz Jr. y la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual. Estos dos últimos no pudieron asistir.

En la ceremonia hubo un recuerdo para las víctimas del accidente de Adamuz, así como iconos del mundo de las artes como Gemma Cuervo, Verónica Echegui, Héctor Alterio, Fernando Esteso, Encarnita Polo o Robe Iniesta; personalidades del mundo de la política como el expresidente Aragonés Javier Lambán, el exministro Carlos Westendorp; Irene de Grecia; o los diputados regionales Carlos Nolla o Carmen San José.