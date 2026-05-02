La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
Los implicados dicen que trataron a los animales con sus propios medios, ya que no tenían dinero para el veterinario
La Guardia Civil de Asturias investiga a un matrimonio de un concejo del Oriente por un presunto delito de maltrato/abandono animal. A finales del pasado mes de marzo, la PAPRONA (Patrulla de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Panes, tuvo conocimiento de que en una cuadra había una vaca muerta. La PAPRONA de Panes, logró localizar esa explotación ganadera y comprobar que en la misma había cuatro animales muertos, dos vacas adultas, legalmente registradas y dos terneros que carecían de crotales de identificación. Además, el resto de vacas estabuladas en la explotación presentaban un importante estado de abandono, acusada delgadez y lesiones en la piel.
La Guardia Civil solicitó la colaboración de los servicios veterinarios de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias para llevar a cabo una inspección tanto del recinto como de los animales. Simultáneamente se iniciaron gestiones para identificar al propietario de la explotación ganadera, que resultó ser un vecino de la zona de 42 años de edad.
Tras citar al propietario en la cuadra, éste les manifestó a los agentes que una de las vacas muertas pertenecía a su esposa y que había muerto tras parir a uno de los terneros que apareció muerto dos días después. La otra res era de su propiedad y había muerto tras una pulmonía y el otro ternero de diarrea.
Dichos animales no habían recibido atención veterinaria, ya que el propio ganadero le había administrado medicamentos que tenía de otras ocasiones, según su conocimiento y experiencia al no disponer de dinero para pagar los servicios sanitarios. Realizada una inspección de la explotación ganadera por personal de los servicios veterinarios de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias, se levantaron las correspondientes actas.
A la vista de la información obtenida, se citó en calidad de investigada a la esposa de éste de 29 años de edad, propietaria de varios de los animales inspeccionados. A los investigados se les imputa un delito de maltrato/abandono animal, tanto por los dos animales hallados muertos, sin haber recibido asistencia veterinaria sobre las dolencias que padecían y por el estado de extrema delgadez y deterioro en la piel que presentaban del resto de animales inspeccionados.
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