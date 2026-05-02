El lamento de las madres asturianas cuyos hijos sufren acoso escolar: “Lo peor fue que profesores y padres nos diesen la espalda”

Karla, Claudia o Daniela son nombres propios que hay detrás del acoso escolar. Karla se quitó la vida un 11 de abril de 2013. Claudia el 29 de abril de 2023. Daniela lo hizo el 18 de octubre de 2024, convirtiéndose en la última víctima mortal del bullying en Asturias.

Desde entonces, Sandra Miranda capitanea una lucha incansable de apoyo a las víctimas y concienciación social. Una batalla que este sábado cobra más relevancia si cabe al celebrarse el Día mundial contra el Acoso Escolar. Miranda es la delegada de la asociación Trencats en Asturias. Y también es, por encima de todo, la madre de Daniela.

"No soporto que mi hija salga en la estadística de suicidio del INE, porque no era un número", asegura Sandra Miranda, dispuesta a continuar la lucha que Daniela empezó. Los problemas, en su caso, llegaron en el curso 2022-2023, cuando la joven ovetense cursaba tercero de la ESO. "Era una niña alegre y colaboraba en muchas actividades del instituto, pero me la hundieron", explica su madre, con un nudo en la garganta.

A mitad de ese curso, Daniela le confesó lo que le pasaba: sufría burlas, insultos, alguna agresión... "La solución que nos dieron fue que acabase el curso desde casa y al año siguiente cambiase de centro", lamenta su madre que se hace la misma pregunta que en su día se hizo Daniela: "¿Por qué tengo que ser yo la que lo deje todo atrás si no hice nada?".

Según los registros de la Consejería de Educación, desde el 25 de marzo de 2026, este curso escolar se han abierto 408 protocolos, de los que 11 han sido confirmados como acoso escolar (un 2,69%). En cursos anteriores, la proporción se situaba en torno al 11%, con cifras como 51 casos confirmados en el curso 2023-2024 o 42, en el 2024-2025.

En palabras de la consejera Eva Ledo, estos números "responden a una mejora sustancial en los sistemas de detección y a una mayor implicación de toda la comunidad educativa". Una afirmación con la que no todas las familias están de acuerdo.

"En los centros parece que da miedo abrir protocolo porque 'ensucia la imagen del centro', pero es al revés", enfatiza Miranda. Desde Trencats insisten en la necesidad de concienciar a la sociedad para que no mire hacia otro lado. "El agresor siempre suele tener problemas que la sociedad no es capaz de abordar y acaban pagándolo niños buenos", lamenta.

Cosas de niños

Laura y Lucía (nombres ficticios por petición propia) son madre e hija. Habla la madre. Lo hace con un nudo en la garganta. "De todo lo que vivimos, que otros padres y profesores no diesen la espalda fue lo peor", solloza. No ha pasado ni un año desde que su hija empezase a quedar sola en el patio del colegio. Tenía 11 años. "Al principio piensas que es algo pasajero, pero entonces busca excusas para no ir a clase, se aisla, deja de contar las cosas... Y ahí sabes que está pasando algo", explica.

En su caso, pasaron varios meses hasta que consiguió que el colegio abriese un protocolo. Habló con profesores (que ante Inspección negaron los hechos), también con otros padres a los que conocía desde que sus hijas tenían 3 años. "Todos me decían que era cosa de niños, pero no", subraya. "Mi hija siempre fue popular, era alegre y tenía un grupo de amigas desde Infantil; en quinto de Primaria se juntó con una niña de otra clase, pero al cabo de unos meses le dejaron de ser amigas", explica Laura, que recuerda como la niña le dijo a su hija: "Te voy a dejar sola". Y así fue.

"La dieron de lado, la insultaban por el barrio... Fue horrible", recuerda la madre. La peor parte llegó a finales de sexto de Primaria. El expediente se cerró y las agresoras pasaron al instituto sin ninguna amonestación. Lucía decidió ir a un centro distinto al que le correspondía. "Es un proceso que aún continúa, pero parece que vemos un poco de luz; la asociación Trencats fue nuestro gran apoyo", agradece.

Ayuda psicológica

En el colectivo insisten en que las medidas no pueden ser burocracia, sino acompañamiento real. "La ayuda psicológica debe ser permanente", reclama Sandra Miranda. Su hija se cambió de colegio, intentó remontar e inició una lucha para acabar con el acoso escolar. "Pero llevaba con ella una mochila que pesaba demasiado", lamenta la madre, que hoy, al frente de la delegación asturiana, lo tiene claro: "Me da igual estar en primera línea de batalla si con eso salvo a alguien".

Y añade: "No podía permitirme terapias privadas, y las públicas te ofrecían una sesión cada dos meses; la época en la que tocó fondo era una al mes. No es suficiente, no tuvo a nadie que le explicase que si en el nuevo centro la miraban (por ser nueva) no era algo negativo, nadie le enseñó a percibir el entorno escolar como un lugar seguro y eso tiene que acabarse, hay que destinar recursos a estos niños y darles las herramientas para poder hacer una transición en la que no se sientan solos ni señalados".

Para Laura, "los padres que miraron para otro lado son el principio de una cadena que hay que romper, nadie está exento de que algo así le pueda pasar a sus hijos". Ella agradece la suerte que tuvo de poder acudir a un especialista privado. "Soy afortunada porque la tengo conmigo y porque pude pagarle sesiones de psicólogo, pero eso no debería de funcionar así, sin esa ayuda constante (casi 3 sesiones a la semana en los peores momentos) sería imposible haberla sacado del pozo", asegura.

"Resulta prioritario que los casos de acoso escolar se visibilicen, ya que detectarlos a tiempo es la única vía para intervenir con rapidez", razona Eva Ledo.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, Trencats quiere lanzar hoy un mensaje claro: "Hay que pedir ayuda y hay que otorgar esa ayuda sin mirar hacia otro lado". Por eso, volverán a pedir al Ministerio de Educación una ley estatal contra el acoso escolar que blinde la protección en los colegios, algo que, consideran, no puede regirse por 17 protocolos distintos.