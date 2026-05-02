Retenciones en la "Y" tras salirse de la calzada un turismo por la fuerte tormenta en El Montico (Carreño)
El accidente, en sentido a Oviedo, causó tráfico lento durante unos cuarenta minutos
La fuerte tormenta registrada en torno a las cuatro de la tarde, tuvo sus consecuencias en la autopista "Y" (A-66) a eso de las 16.10 horas, cuando un vehículo hizo aquaplanning a la altura del Montico y se salió de la calzada por la izquierda, impactando contra el guardarraíles y quedando en medio de los dos carriles.
Afortunadamente, el conductor, que circulaba en sentido a Oviedo, resultó ileso y no requirió de asistencia médica. A la zona se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de gijón, que reguló el tráfico.
El accidente provocó retenciones de tráfico en sentido a Oviedo durante unos 40 meinutos, hasta las 16.50 horas.
Fue uno de los incidentes provocados por la tormenta de granizo que se abatió sobre el Principado en la tarde de este sábado y que concidicionó la circulación.
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