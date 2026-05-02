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Retenciones en la "Y" tras salirse de la calzada un turismo por la fuerte tormenta en El Montico (Carreño)

El accidente, en sentido a Oviedo, causó tráfico lento durante unos cuarenta minutos

El vehículo accidentado en El Montico.

El vehículo accidentado en El Montico. / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La fuerte tormenta registrada en torno a las cuatro de la tarde, tuvo sus consecuencias en la autopista "Y" (A-66) a eso de las 16.10 horas, cuando un vehículo hizo aquaplanning a la altura del Montico y se salió de la calzada por la izquierda, impactando contra el guardarraíles y quedando en medio de los dos carriles.

Afortunadamente, el conductor, que circulaba en sentido a Oviedo, resultó ileso y no requirió de asistencia médica. A la zona se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de gijón, que reguló el tráfico.

El accidente provocó retenciones de tráfico en sentido a Oviedo durante unos 40 meinutos, hasta las 16.50 horas.

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Fue uno de los incidentes provocados por la tormenta de granizo que se abatió sobre el Principado en la tarde de este sábado y que concidicionó la circulación.

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