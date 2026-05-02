El rincón del norte donde Carmen Lomana descansa de tanto compromiso social: casa propia y una playa de arena blanca y aguas cristalinas

Carmen Lomana es una enamorada de Asturias. Veranea en Celorio, Llanes, desde que era una niña. "Asturias, mi casa, mi infancia y juventud. En Celorio (Llanes) siempre fui feliz", asegura.

Adora Asturias. Es el lugar donde se esconde y descansa de todos sus compromisos sociales y laborales. Celorio es, además, sinónimo de nostalgia para ella, donde tiene su casa familiar y los recuerdos de su madre, ya fallecida, afloran. La recuerda sentada en el porche de su casa, a pie de la playa de Palombina.

"Mis recuerdos de infancia y de adolescencia están ligados a Asturias, mis primeros amores los viví en Celorio", comentaba a este periódico en 2010. "Celorio lo llevo en mi corazón", añadía. En aquellos tiempos Lomana y su familia llegaban a Celoriu por San Pedro, y las vacaciones no acababan hasta que empezaban las clases, en septiembre.

La playa de Carmen Lomana

Una playa de arena blanca, aguas cristalinas y formaciones rocosas que surgen en la tierra y dentro del mar. Palombina, el arenal urbano de Celorio, es uno de los más conocidos de la costa llanista y el favorito de Carmen Lomana. Era la playa a la que acudía de niña y que hoy le sigue transmitiendo esa sensación de libertad de antaño.

Es una playa que recibe una gran afluencia de tursitas en los meses de verano. En bajamar, se multiplica. Se queda conectada con la playa de Las Cámaras y de Los Frailes.

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Dispone de un amplio aparcamiento, un mirador con hermosas vistas y todo tipo de servicios y equipamientos.