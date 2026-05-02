UGT y CC OO cargan en Gijón contra "los perros del capital que roban salarios"

Miles de manifestantes recorrieron ayer el centro de Gijón en la principal marcha sindical por el Día del Trabajador, la convocada por UGT y CC OO de Asturias. A las reivindicaciones que ambas organizaciones vienen exigiendo en los últimos años (como la subida de los salarios, el recorte de la jornada laboral, la seguridad en el trabajo o el acceso a la vivienda), los dirigentes sindicales sumaron ayer una enfática advertencia contra "la ultraderecha española, que es el caballo de Troya de Trump", así como una andanada contra "los perros del capital que nos roban nuestros salarios", "los vampiros de lo público", "los buitres que nos quitan las viviendas", "los oligarcas que gobiernan el mundo" y "los fascistas, racistas y explotadores".

Dentro de la encendida retórica y la amalgama de exigencias económicas y laborales que suele traer la manifestación del Primero de Mayo, este año los dos grandes protagonistas han sido la reclamación de que las empresas suban los salarios y, en clave más política e internacional, la llamada a "frenar a la ultraderecha" y a la "movilización" y "rebelión" de la izquierda en el contexto de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y el auge de partidos como Vox en España, y cuando solo queda un año para las próximas elecciones nacionales y asturianas. "Toca encender todas las alarmas porque vienen a por todo, la democracia está en peligro", advirtieron los secretarios generales de UGT y CC OO en la región, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente.

Ambos encabezaron la marcha que, con el lema "Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia", partió al mediodía de la plaza de toros del Bibio y recorrió la avenida de la Costa hasta culminar en el paseo de Begoña. El tiempo acompañó y los viandantes gijoneses sacaban fotos a los manifestantes, que combinaban las proclamas reivindicativas con batucadas y el sonido de las gaitas de la banda La Laguna del Torollu. Muchas de las diferentes agrupaciones sectoriales eran distinguibles por los colores de las camisetas (como las amarillas de los trabajadores de las escuelinas). Aunque minoritarias, también se oyeron algunas invectivas contra los sindicatos por parte de algunos transeúntes, pero el trayecto fue totalmente pacífico.

Entre el río humano que desembocó en Begoña se encontraban también dirigentes del Gobierno de Asturias como Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda; y el socialista Alejandro Calvo, responsable de Movilidad.

Operaciones empresariales

Los dos grandes sindicatos asturianos situaron algunos acontecimientos de la región en un contexto mundial "incierto y difícil" en el que "las empresas internacionales se están acomodando para buscar nuevos mercados". En estas circunstancias ubicó Zapico la operación anunciada el pasado miércoles por la empresa finlandesa Kone para comprar la alemana TKE, compañía con tres centros y 800 trabajadores en la región. Una integración que, según Kone, va a ahorrar 700 millones de euros al año en "sinergias", lo que ha inoculado cierta inquietud en la plantilla de TKE, que cuenta con dos fábricas en Mieres.

A preguntas de LA NUEVA ESPAÑA por esta cuestión, Zapico exigió que las dos compañías implicadas "mantengan los puestos de trabajo en Asturias de una empresa como TKE, que tiene empleo de calidad y profesionales de primera talla", así como que el grupo resultante de la fusión "produzca y genere valor en el territorio y garantice las condiciones para que la empresa siga teniendo futuro en Asturias durante las próximas décadas como lo ha hecho hasta ahora, con estabilidad y calidad".

Asimismo, Zapico cargó contra "el algoritmo que despide", en referencia a la plantilla de Capgemini, en plena negociación de un ERE y a la que el dirigente expresó su "solidaridad". También defendió "una universidad pública fuerte y que no venga nadie hacer negocio con la educación superior", y atacó a los "grandes centros comerciales que solo traen cierres y despidos en el pequeño comercio".

Absentismo

También en clave asturiana, UGT y CC OO emplazaron a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) a "no mirar hacia otro lado" en el presunto problema de absentismo que, según la patronal, está golpeando a las compañías de la región. Los líderes sindicales negaron la mayor: "En España no hay un problema de absentismo, sino de salud laboral".

A este respecto, durante su discurso Fernández Lanero fue más allá y apuntó al reciente convenio firmado entre FADE, el Principado y las mutuas aseguradoras, el cual, según los empresarios, persigue acortar la tramitación de las altas para reducir el absentismo. Lanero aseguró que la organización asturiana y la patronal nacional, CEOE, "solo quieren que las mutuas concedan altas indiscriminadas" de modo que las compañías "no inviertan en una mayor salud laboral".

También hubo referencias, aunque breves, a la situación de ArcelorMittal. "Necesitamos que se mantenga en Asturias, nos va el futuro en ello", exhortaron los representantes sindicales. Lanero, por su parte, defendió la necesidad de que exista "una gran empresa energética pública", la cual "puede ser perfectamente Hunosa".

Emigración y racismo

Los dirigentes de UGT y CC OO también alzaron la voz para alertar de la "prioridad nacional" recogida en los pactos de legislatura entre PP y Vox en Extremadura y Aragón. "No a la prioridad nacional, porque es odio, racismo y xenofobia", advirtió Lanero, que remarcó que "en España no sobran emigrantes, lo que sobran son fascistas, racistas y explotadores". En la misma línea, Zapico reprochó la "criminalización de los emigrantes que vienen a buscarse la vida justamente".

Sobre la cuestión de la vivienda, Lanero subrayó que "es un derecho y un bien de primera necesidad y de emergencia, no un negocio o un activo financiero". Por ello, tanto él como su homólogo de CC OO instaron al Gobierno español a tener "audacia y valentía" y topar los precios inmobiliarios de venta y alquiler. "Si no, vamos a condenar a generaciones de miles de jóvenes que, a pesar de trabajar, van a seguir siendo pobres", advirtieron.

Zapico fue más allá y también reclamó limitar los precios de combustibles y alimentos, así como medidas como que el transporte público baje sus tarifas si la gasolina alcanza los dos euros por litro, como ya ha sucedido en algunas estaciones de servicio de Asturias.

Lanero cargó contra "la actitud de la derecha en el Parlamento nacional bloqueando las principales leyes, como las de Industria, Seguridad Laboral o Vivienda"

Los máximos responsables de UGT y CC OO en Asturias sacaron pecho de la actividad sindical. "Somos el seguro de vida de millones de personas, subiendo el salario mínimo, subiendo las pensiones y atajando la temporalidad con la reforma laboral", defendió Zapico. Por su parte, Lanero afirmó que "detrás de cada derecho hay un sindicalista".

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La llamada a filas contra la "ultraderecha" fue tal que incluso ocasionó un comentario irónico de Lanero cuando su micrófono se estropeó e interrumpió su discurso en el paseo de Begoña durante un par de minutos: "Esto ha sido un boicot de la ultraderecha para que no se nos oiga".