El destino que ha recuperado el aeropuerto de Asturias se estrena a medio gas
La aerolínea irlandesa ha iniciado su operativa conectando el Principado con Dublín, con una ocupación cercana al 50% en sus primeros vuelos
El aeropuerto de Asturias registró ayer un total de 43 operaciones en una jornada marcada por el debut de la compañía irlandesa Air Lingus, que conectará el Principado con Dublín con una ruta todos los martes y los sábados. La ocupación en los dos vuelos (uno por sentido) estuvo ayer cercana al 50 por ciento, según fuentes aeroportuarias. La jornada de en Santiago del Monte empezó con normalidad, aunque durante la tarde hubo varias frecuencias que sufrieron pequeños retrasos, de alrededor de media hora.
El Aeropuerto de Asturias, que vive un gran momento, ha empezado 2026 superando las cifras de pasajeros del año pasado. En este primer trimestre fueron más de 437.000 pasajeros los que pasaron por las instalaciones de Santiago del Monte (Castrillón), en concreto 437.374 viajeros. Esta cifra representa un incremento del 4,1% con respecto al mismo periodo de 2025, según Aena.
En el desglose de datos se aprecia que de los 436.167 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 350.240 lo hicieron con origen o destino nacional (un 5% más), mientras que 85.927 correspondieron a tráfico internacional, un 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
En cuanto al movimiento de aeronaves, en el primer trimestre del año operaron en el aeropuerto un total de 3.393 (un 2,4% más que en 2025). De esas operaciones, 3.284 tuvieron carácter comercial, un 3,6% más que entre enero y marzo de 2025.
Suscríbete para seguir leyendo
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
- La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"
- Definir el desarrollo turístico y abordar el crecimiento de los concejos, retos del plan del litoral de Asturias