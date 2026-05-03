El destino que ha recuperado el aeropuerto de Asturias se estrena a medio gas

El aeropuerto de Asturias registró ayer un total de 43 operaciones en una jornada marcada por el debut de la compañía irlandesa Air Lingus, que conectará el Principado con Dublín con una ruta todos los martes y los sábados. La ocupación en los dos vuelos (uno por sentido) estuvo ayer cercana al 50 por ciento, según fuentes aeroportuarias. La jornada de en Santiago del Monte empezó con normalidad, aunque durante la tarde hubo varias frecuencias que sufrieron pequeños retrasos, de alrededor de media hora.

El Aeropuerto de Asturias, que vive un gran momento, ha empezado 2026 superando las cifras de pasajeros del año pasado. En este primer trimestre fueron más de 437.000 pasajeros los que pasaron por las instalaciones de Santiago del Monte (Castrillón), en concreto 437.374 viajeros. Esta cifra representa un incremento del 4,1% con respecto al mismo periodo de 2025, según Aena.

En el desglose de datos se aprecia que de los 436.167 pasajeros que utilizaron vuelos comerciales, 350.240 lo hicieron con origen o destino nacional (un 5% más), mientras que 85.927 correspondieron a tráfico internacional, un 0,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

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En cuanto al movimiento de aeronaves, en el primer trimestre del año operaron en el aeropuerto un total de 3.393 (un 2,4% más que en 2025). De esas operaciones, 3.284 tuvieron carácter comercial, un 3,6% más que entre enero y marzo de 2025.