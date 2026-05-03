Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 3 de mayo de 2026

Oviedo

La Banda «Ciudad de Oviedo», en el Bombé

La Banda de Música «Ciudad de Oviedo» ofrece un concierto dentro del ciclo «Primavera 2026», enmarcado en la iniciativa «Música en la calle», con una actuación al aire libre que tendrá lugar a las 13.00 horas en el kiosco del Bombé.

Concurso de Canción Asturiana

El Teatro Filarmónica acoge las semifinales del «Concurso de Canción Asturiana Ciudad de Oviedo 2026», una cita dedicada al folclore que reunirá a intérpretes del género en una sesión gratuita que tendrá lugar a las 12.00 horas. Entrada libre.

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Memorial Eloy Palacio

Las inmediaciones del teatro Campoamor acogen la sexta edición del Memorial Eloy Palacio, una serie de competiciones en las que participan 500 bomberos de todo el país para recordar la figura del efectivo fallecido en el incendio de Uría de 2016. A las 9.45 horas comenzará la carrera vertical al edificio de La Jirafa, a las 12.00 horas habrá una carrera de cinco kilómetros que partirá del Campoamor y media hora después se desarrollará en la calle Pelayo la competición «El último bombero» entre equipos de bomberos de distintas regiones.

RADAR

El Teatro Filarmónica acoge la proyección de «El tesoro de Sierra Madre», dentro del ciclo Cine RADAR, un clásico estadounidense dirigido por John Huston que, a través de la historia de varios buscadores de oro, ofrece una de las grandes reflexiones cinematográficas sobre la avaricia y sus consecuencias, en una sesión gratuita que tendrá lugar a las 19.00 horas.

Festival La Ribera

La Central Artística de Bueño (CAB) acoge la última jornada de la primera edición del Festival La Ribera con la exposición de todas las obras seleccionadas del concurso de pintura realizado el día anterior y una sesión vermú.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); podrá visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con visitas guiadas los días 23 y 28 de abril y 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Exposición_de pintura rápida

El Centro Social Villa Magdalena abre al público la exposición del «Concurso Pintura 2026», una muestra que reúne las obras participantes en este certamen y que podrá visitarse en horario de mañana y tarde, con acceso gratuito para contemplar distintas propuestas artísticas contemporáneas, y que permanecerá abierta al público hasta el 3 de mayo dentro del calendario cultural de los centros sociales de Oviedo.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santuyano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un itinerario interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

LEV Festival

Los focos del LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual) tendrán hoy de nuevo variedad escenarios. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto sigue la instalación audiovisual de Eric Vernhes titulada «Meeting Philip», en torno a la conferencia que Philip K. Dick impartió en Metz (Francia) en 1977 sobre la existencia de una pluralidad de universos paralelos. Puede verse hoy en horario de 12.00 – 14.00 horas y de 16.30 – 20.30 horas. En la Caja Escénica del Jovellanos se ofrece a las 17.00 y a las 19.30 horas la instalación performativa del dúo formado por el músico André Décosterd y el artista visual Michel Décosterd, juntos en Cod.Act. En este caso su propuesta es «πTon», una instalación sonora formada por un tubo de goma cerrado sobre sí mismo, que se retuerce y ondula como un organismo invertebrado. En la Colegiata del Palacio de Revillagigedo puede verse la propuesta del Studio Sven Sauer en torno a la esperanza. En este caso manifestada en un rastro de fragmentos de vidrio que lleva por título «Deviation». El horario es de 11.00 a 21.00 horas. Otra videoinstalación, de Anne Horel, especializada en collage digital, estará hoy de 11.00 a 21.00 horas en la Capilla de San Esteban del Mar. En la Escuela de Comercio, Carles Castaño Oliveiros presenta «*****2025/…», una experiencia de realidad mixta que interpela al público desde una mirada crítica a la sociedad contemporánea. El horario es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Y también en la Escuela de Comercio, a las mismas horas, Boris Labbé ofrece «Ito Meikyu», una experiencia de realidad virtual que se desarrolla en torno a referencias de la historia del arte y la literatura japonesas. Estas dos últimas propuestas son una colaboración del LEV Festival y Arenas Movedizas. Los conciertos hoy serán en el Jardín Botánico, «Silent Sound Sessions» a las 13.00 horas, Sara Muñiz (14.00 horas) y Julek Ploski (15.00 horas). En la iglesia de la Laboral, a las 18.00 horas, actuará Enrique del Castillo.

Hotel Asturias

El Hotel Asturias (entrada por la plaza de Jovellanos) acoge estos días el mercado más primaveral, La Casa, el mercado de las madres. Será hasta hoy domingo, de 11.00 a 21.00 horas.

Semana Social de Santa Olaya

La parroquia de Santa Olaya remata hoy su segunda Semana Social con la celebración del Encuentro, que tendrá lugar justo después de la eucaristía de las 12.00 horas en la plaza de la iglesia Santa Olaya.

Fiestas de La Abadía de Cenero

Las fiestas del Santo Cristo de La Abadía empiezan hoy a las 11.30 horas, con la actuación del Coro de Lastres en la iglesia de Cenero; luego, misa solemne a las 12.00 horas, con procesión a La Altarina. Y a las 13.00 horas será la sesión vermouth en la carpa de la fiesta, con actuaciones de bailes regionales.

Fiestas de Perchera

Hoy domingo se cierra el programa festivo de Perchera Suena con la actuación de «Hex» a partir de las 13 horas, para la sesión vermú.

Museo Evaristo Valle

El museo ofrece hoy una visita guiada titulada «Ecos del ayer: el pasado del Museo Evaristo Valle», a cargo de Carmen Estrada Fernández, responsable del Departamento Educativo Artístico de la Fundación Museo Evaristo Valle . Será a las 12.30 horas y lo que se propone es un viaje en el tiempo al pasado para averiguar historias y curiosidades de la finca-museo, que junto a las obras de Evaristo Valle, ilustrarán sobre la cotidianeidad de tan pintoresco contexto.

Jardín Botánico

Dentro de los actos de la Primavera en el Botáncio, hoy tendrá lugar una apertura especial que lleva por título «El coro del amanecer». Se propone visitar el jardín de 6.30 a 8.00 horas para ser testigos del amanecer cantarín de los pájaros que anidan en el Botáncio. Se hace con motivo del Día Internacional del Coro del Amanecer, que se celebra todos los años el primer domingo de mayo.

Museo Jovellanos

Hoy, domingo, se ofrece una visita guiada Museo Casa Natal de Jovellanos, con entrada gratuita. Durante una hora se guiará a los asistentes por la exposición permanente del museo con un recorrido por el arte asturiano de los siglos XIX y XX, así como una interesante representación de las principales escuelas artísticas europeas de los siglos XVII y XVIII. Será a las 12.00 horas.

PatiOH! de la Laboral

A partir de las 13.00, y hasta las 15:30 horas, horas habrá Sesión vermú con Faster Trío, música pop rock y soul.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas en la sede de la asociación, en la calle Severo Ochoa 20, bajo, actuarán Pepo y «K-Libre».

Parque Hermanos Castro

Hasta el próximo 10 de mayo en el parque Hermanos Castro se celebra el evento gastronómico «The champion burguer». La entrada es libre y el horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Pueblu d’Asturies

El Muséu del Pueblu d’Asturies expone «La cerámica de Cangas del Narcea. Tradición, adaptación e innovación en Llamas de Mouro», una muestra realizada en colaboración con la asociación Tous pa Tous que podrá verse hasta el mes de noviembre. Se exponen 95 piezas de esta artesanía, unas totalmente tradicionales y otras innovadoras creadas por Raúl Mouro, hijo y nieto de alfarero de Llamas de Mouro. La exposición muestra la evolución de este alfar desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Museo Barjola

El Museo Barjola acoge la exposición «El Palacio Habitado», de Juan Díaz- Faes en diálogo con Juan Barjola. Estará abierta hasta el 16 de agosto. Está organizada por el Museo Barjola, colabora SOLO y son comisarias Laura Gutíérrez y Lydia Santamarina. El museo abre de martes a sábado: Mañanas 11.30 a 13.30 y tardes de 17.00 a 20.00h. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Festividad de la Invención de la Cruz

A partir de las 12.30 horas en la iglesia de San Nicolás de Bari, la Hermandad de la Santa Cruz organiza hoy la jornada de la Invención de la Cruz. La jornada abrirá con una procesión por el claustro de la iglesia de San Nicolás, que se abrirá con la misa y el pregón a cargo del presidente del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG), Rubén Domínguez. Asimismo, se nombrarán Socios de Honor y Entidades Sociales 2025 al CEAG, el C.D. Raíces de Castrillón, AFESA Salud Mental Asturias y la Asociación ENTAINAR.

Mercado artesano y ecológico

El parque de Las Meanas acoge la segunda cita del mercado artesano y ecológico de Avilés. Se trata de un espacio que mezcla artesanía, gastronomía y actividades y talleres artesanos participativos para mayores de 15 años, para los que es necesaria inscripción previa. Estará abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas hoy y el domingo con el mismo horario de mañana y de tarde de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición «El contemplanubes»

El artista Pablo Basagoiti expone en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones su exposición «El contemplanubes», una colección de 30 imágenes del horizonte tomadas frente al mar Cantábrico. Se puede visitar martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo de 18.00 a 19.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintasregiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio de 11.00 a 14.00 horas

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

«Laviana ecuestre», feria del caballo en Pola de Laviana

Este domingo concluye la feria Laviana Ecuestre, en la que participan más de 200 caballos de todo el norte de España. A las 10.00 horas tendrá lugar el concurso de los ejemplares de pura raza española.

Fiestas de Ujo

La localidad mierense de Ujo celebra el último día de sus fiestas de San José Obrero. Durante toda la mañana habrá pasacalles con música y danza de «Ruxidera». A las 13.30 habrá actuación para los niños, con el «Mago loco». La última verbena, desde las 19.30 horas, tendrá al grupo «D’Cano».

Jornadas astronómicas en Mieres

Mieres celebra sus III Jornadas Astronómicas, este año potenciadas por el el eclipse solar total que se vivirá en el mes de agosto. Desde las 11.30 horas, en el ferial de Mieres en Santullano, se celebra un taller de «Construcción y lanzamiento de cohetes».

«Los miserables, el origen», cine en el Vital Aza de Pola de Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge hoy, desde las 19.00 horas, la proyección de la película «Los miserables, el origen». Le entrada vale 4,7 euros, solo 1 euro con la tarjeta JuveLena.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Mercado en Grado

La villa moscona celebra como cada domingo su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Ajedrez en Grado

El corredor de la Casa de Cultura de Grado (en horario de apertura del centro, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas) se convierte todos los domingos en un espacio para disfrutar de la práctica del ajedrez.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Museo Histórico Militar de Asturias

Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Exposición en el Museo del Oriente,en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Mercado mensual en Santalla de Oscos

Como cada primer domingo de mes, hoy se celebra el mercado mensual de Santalla de Oscos. El certamen permite ver y comprar una gran variedad de productos de la zona,alimentos ecológicos y artesanía. Los puestos se instalan en la plaza Sargadelos, de once de la mañana y las siete de la tarde. Los días de mercado, la hostelería local ofrece un menú especial.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

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El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.