La aplicación "made in Asturias" parar restaurantes que ficha a los clientes incumplidores y planta guerra a las "reservas fantasma"

Lleva "Restaurantic" en funcionamiento desde 2021, pero es en los últimos tiempos cuando ha pegado un crecimiento grande de demanda. Es la primera plataforma tecnológica diseñada y desarrollada en Asturias para gestionar reservas en restaurantes y, de paso, poner coto al fenómeno del "no show", es decir, el aumento de clientes que piden mesa pero luego no se presentan, con el consiguiente trastorno para los hosteleros. Esto ha hecho que crezcan las solicitudes de instalación.

Así lo señala Rocío Lozano, directora de producto de Ticmedia, la empresa asentada en el Parque Tecnológico de Gijón que ha desarrollado "Restaurantic". Son más de un centenar de establecimientos en Asturias lo que tienen incorporado este sistema de gestión de reservas, que también se exporta a otras comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o Galicia. "En su inicio fue más sencilla, pero según pasó el tiempo ha ido creciendo e incorporando mejoras, adaptándose a las necesidades de los restaurantes", explica Lozano. "Tiene desde la reserva básica hasta mecanismos para que no dejen plantando al hostelero. Se adapta a lo que éste quiera y cuando quiera", agrega.

Rocío Lozano, en Gijón. / LNE

Aumento en Semana Santa

La hostelería asturiana notó la pasada Semana Santa un aumento de las denominadas "reservas fantasma" y la patronal Otea se ha comprometido a buscar fórmular para frenar el fenómeno que genera pérdidas económicas y problemas de organización. El debate está servido. Aunque son ya muchos los establecimientos que piden una señal o el número de tarjeta de crédito para reservar, otros dudan de si la medida será eficaz o temen ahuyentar a los clientes, reacios casi siempre a abonar una cantidad por adelantado o a dar datos bancarios.

"Solo el banco tiene acceso a la información, nunca el restaurante ni nosotros", asegura Lozano, que destaca la versatilidad de la aplicación, que se adapta a las necesidades y también se puede adaptar a cada temporada: por ejemplo hay cocineros que en temporada baja no piden la tarjeta de crédito, algo que vuelven a hacer en temporada alta. "Hay otras opciones, como facilitar al cliente que avise si no va a acudir a comer o cenar. Otra ventaja es que quedan registrados los que hacen el ‘no show’, así el dueño del local lo tiene fichado por si vuelve a hacer una reserva", explica la directora de producto de Ticmedia.

Todos los que usan la aplicación aseguran haber desterrado el temido "no show" e incluso ganado en puntualidad con los comensales, otra "pesadilla" de la hostelería junto a la tendencia a reservar para más personas de las que luego se presentan. Aparte, los hosteleros aseguran que cada vez la gente "lo entiende más y ya no les suena raro" hacer un prepago o entregar la tarjeta de crédito.