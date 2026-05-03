Hugo Morán, el exalcalde asturiano que ahora es secretario de estado y al que el PP quiere declarar "persona non grata" en la región

Quiere el PP que el asturiano Hugo Morán (Campomanes, Lena, 1963) sea considerado "persona no grata" en Asturias. Así lo ha señalado este domingo el diputado Luis Venta tras conocer, según públicó LA NUEVA ESPAÑA, que el Secretario de Estado de Medio Ambiente, que fue Alcalde de Lena, tramitará la protección del salmón, es decir, que la especie sea declarada en peligro de extinción, lo que automáticamente prohibiría su pesca, permitida en la región con fines deportivos. De hecho, la campaña comenzó hace dos semanas y se prolongará hasta julio.

Ribereños, el pasado viernes, en Cangas de Onís, observando el Sella, aún sin dar salmones esta campaña. / J. M. Carbajal

La petición del PP se debe a que éste "mantiene una política ambiental perjudicial para la comunidad autónoma". Según Venta, “Morán se empeña en castigar a Asturias cada vez que tiene ocasión”. Y hace referencia el diputado popular al salmón, pero también a la angula y al lobo. En ambos casos, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, englobada en el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen, está por la labor de proteger ambas especies.

De hecho, esa posición conservacionista le ha valido al asturiano el choque público con el Gobierno del Principado, de su mismo partido. En la Consejería de Medio Rural no esconden su desacuerdo con Hugo Morán, decidido a que el lobo recupere la protección que perdió hace un año y que ha posibilitado que se eliminen ejemplares en Asturias para reducir los ataques al ganado. También hubo otro enfrentamiento en febrero cuando el Ministerio intentó, sin éxito ante la oposición de comunidades como el Principado, proteger la angula, lo que automáticamente prohibiría la pesca de su alevín, la angula, con gran arraigo y tradición en Asturias.

Solución noruega

Venta critica la intención del Ministerio de incluir ahora al salmón en el Catálogo de Especies de Protegidas, algo que ve "previsible y poco riguroso" por no ir acompañdo de un estudio sobre por qué bajan los ejemplares en los ríos asturianos. En este sentido, ha comparado la situación con países nórdicos, donde la temporada de pesca se ha retrasado hasta junio debido a cambios en los ciclos migratorios del salmón. “Si en Noruega los salmones remontan los ríos más tarde, ¿cómo va a llegar el salmón antes a Asturias? ¿Nos quieren hacer tontos a los asturianos?”, cuestiona. A su juicio, la solución pasa por ajustar el inicio de la temporada de pesca en Asturias, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, y no por imponer nuevas prohibiciones.

El paso que va a dar Hugo Morán se debe a la petición de la organización conservacionista Saxífraga, que lo ha solicitado formalmente al considerar que el salmón reúne las características para ser protegido.

Depredadores

El diputado también carga contra el Gobierno del Principado, al que acusa de no haber sabido regular adecuadamente la situación y de actuar “con desdén”. Asimismo, pide medidas concretas como el control de depredadores —especialmente aves como los cormoranes—, una gestión eficaz de los vertidos en los ríos y una política medioambiental “seria y global” que aborde el problema más allá del ámbito regional.

El PP recuerda que el salmón es “un icono de Asturias y de la pesca tradicional en sus ríos”. En 2002 su comercialización fue prohibida para tratar de recuperar la especie, aunque la medida no ha dado frutos. “Este socialismo sólo sabe prohibir pero, por supuesto, ni prevenir ni actuar, en este caso, para que el salmón no desaparezca de nuestros ríos, de los ríos asturianos. Y así, después de 40 años de socialismo en Asturias, el salmón también se esfuma. No se puede hacer tanto daño desde el Ministerio ni desde el propio Principado”.