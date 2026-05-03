“Que les digan la verdad”: el PP denuncia abandono en la Mina Miura y traslada su apoyo a los mineros encerrados

La alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, y el senador del PP, José Manuel Rodríguez ‘Lito’, visitaron este domingo a los mineros encerrados desde hace días en la mina de Miura, en el concejo, donde reclaman el abono de una docena de salarios pendientes, una situación que afecta a toda la plantilla.

Durante la visita, ambos responsables trasladaron su inquietud por las condiciones en las que se desarrolla el encierro, así como por la falta de información que denuncian los trabajadores sobre su situación laboral y administrativa.

Álvarez recalcó que una de las principales demandas de los mineros pasa por disponer de información clara y directa. “Necesitan que alguien les explique realmente cómo está todo, cuál es la tramitación que debería seguir lo que están solicitando, todo el proceso relacionado con el administrador concursal o el cambio de derechos”, afirmó. En este sentido, incidió en que permanecen en condiciones “nefastas, con muchísima humedad”, sin conocer plazos ni procedimientos.

La alcaldesa explicó además que, tras un contacto inicial con la Consejería de Industria, la comunicación se interrumpió, y criticó la respuesta de la Delegación del Gobierno después de solicitar la comprobación de las condiciones de seguridad de la explotación, parada desde hace un año. “Pedir que se acredite la seguridad es lo mínimo que tiene que hacer un alcalde”, señaló, recordando además el antecedente de un accidente mortal en la mina.

“Que dejen de engañarlos, que les cuenten cómo son las cosas, que les den información y que pongan una solución. Y si no la hay, que se lo digan claramente”, añadió la regidora, insistiendo en la necesidad de transparencia.

Por su parte, Rodríguez enmarcó el conflicto en la situación general del sector minero asturiano, lamentando que vuelva a ser noticia “por hechos negativos”, entre ellos accidentes recientes o la falta de planificación.

El senador denunció la falta de respuesta de las administraciones y aseguró que los trabajadores “han sido engañados de forma flagrante”, apuntando también a posibles deficiencias en el control de la adjudicación de derechos mineros. A su juicio, el encierro refleja una situación límite: “No están reclamando mejoras laborales, sino algo tan básico como cobrar las nóminas que se les adeudan”.

Asimismo, reprochó al Gobierno del Principado la ausencia de responsabilidades políticas y advirtió del efecto que estos episodios pueden tener sobre la inversión y el futuro del sector. En esa línea, defendió mantener el apoyo a la minería en Asturias mientras no existan alternativas económicas viables.

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Finalmente, Rodríguez pidió una mayor implicación tanto de las administraciones como de los sindicatos para evitar que se repitan situaciones similares y mostró su respaldo a los trabajadores: “No podemos normalizar que tengamos que estar a pie de mina por conflictos como este o por accidentes. La minería debe ser un orgullo y un sustento digno para quienes viven de ella”.