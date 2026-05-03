Los motivos por los que planes de pensiones caen en Asturias pese a la incertidumbre sobre el futuro de las pagas de jubilación

Pese a la incertidumbre sobre el futuro del sistema público de pensiones, cada vez son menos los asturianos que tienen planes privados. La caída se percibe con nitidez en las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Los contribuyentes con reducción de la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social no han dejado de disminuir desde 2016 y la caída se ha acentuado cuando el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a aplicar reducciones del máximo de aportación deducible, que en los planes individuales de pensiones ha quedado fijado en 1.500 euros anuales.

Declaraciones de IRPF en Asturias con reducción de la base por aportaciones a sistemas de previsión social / .

"Los planes de pensiones se han quedado sin incentivo", resumió Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), durante la presentación esta semana del informe "Declaración de Renta y Patrimonio" que anualmente elabora este órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España. Agustín Fernández destacó que las reducciones por aportaciones a sistemas de prevención social ya solo se aplican al 8% de las declaraciones de IRPF en España, según los últimos datos disponibles (los del ejercicio 2023), y que las cuantías de la reducción están en retroceso, con una caída del 5,6% en 2023 (hasta situarse 854 euros), "lo que pone de manifiesto que este producto financiero está perdiendo el atractivo fiscal con el que nació".

En Asturias, la tasa de declaraciones del IRPF con acceso a la reducción por aportaciones a sistemas de prevención social es mayor que la media estatal, al situarse en 2023 en el 10,3%, según los datos de la Agencia Tributaria. No obstante, el número no ha dejado de caer desde 2016, cuando en Asturias había 74.319 declarantes con derecho a la reducción. Esa bajada se ha acentuado a partir de 2019, cuando aún había 69.527 declarantes, y en 2023 cayó hasta 58.101. En cuatro años se han perdido 11.156 declarantes.

"En los últimos años el Gobierno ha intentado incentivar los planes de pensiones de empresa, que no tienen el empuje que se esperaba, y al limitar a 1.500 euros el máximo de aportación deducible en el IRPF, los planes de pensiones individuales han perdido el atractivo", señaló la economista y asesora fiscal Carmen Jover.

El 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez redujo drásticamente de 8.000 a 2.000 euros el límite máximo de aportación a planes de pensiones deducible en el IRPF y un año después lo situó en 1.500 euros.

Las cuantías

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En 2023, la cuantía de las reducciones del IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social fue en Asturias de 64,53 millones de euros, con una media de 1.111 euros por contribuyente, según las estadísticas de la Agencia Tributaria. Este incentivo fiscal es utilizado con mayor intensidad en el tramo de rendimientos entre 30.000 y 60.000 euros al año, que aplican el 39,23% del importe total de la reducción, seguido del tramo de entre 60.000 y 150.000 euros (28,75%) y del tramo de rendimientos de entre 21.000 y 30.000 euros (12,44%). n