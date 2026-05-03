El pueblo de Asturias donde veranea Dani Carvajal con su familia: así es el "Hollywood del norte"

Cada vez son más los famosos que eligen Asturias para sus vacaciones de verano. El futbolista del Real Madrid Dani Carvajal, es uno de ellos. Tras visitar el oriente del Principado con su mujer, Daphne Cañizares, y sus dos hijos, Martín y Mauro, se declara un enamorado de la tierrina.

El capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, "La Roja", estuvo en Llanes y en Colunga. Visitó el pueblo de Niembru, desde donde se hizo bonita fotografía con sus hijos en Cabo Prieto, con la playa de Toronda al fondo. También estuvo en el mirador de la salvaje playa de Torimbia y en el Museo del Jurásico de Asturias, entre dinosaurios.

Carvajal tiene su segunda residencia en Llanes. Hace unos años compró junto a sus padres un piso en La Portilla, a tiro de piedra de la playa de Toró.

El Hollywood asturiano

Llanes es conocida como el "Hollywood asturiano" por ser un escenario natural recurrente para cineastas y actores, atrayendo a figuras como Penélope Cruz y directores como J.A. Bayona. Sus paisajes de acantilados, playas y casonas lo posicionan como un plató de cine perfecto.

Más allá de la ficción, el oriente asturiano es un destino cada vez más demandando.

"Totalmente enamorados del Norte y cada vez que venimos, más. Deseando volver", han escrito Carvajal y Cañizares en una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram este verano. Junto a esas palabras han compartido un carrusel de fotografías en el que se le ve a la familia entre vacas y tractores y comiendo percebes.

La familia Carvajal-Cañizares disfrutaron de la gastronomía, el paisaje y la fauna. Aparecen en varias fotos junto a caballos, vacas, ovejas... Incluso Martín y Mauro se suben a un tractor como dos pequeños ganaderos. El futbolista y su familia también se desplazaron a la vecina Cantabria para visitar el parque de Cabárceno.

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