Rubén Souto, el minero de 49 años fallecido en Cerredo que murió sin saber que el hijo de su mujer había tramitado los papeles para que fuera su padre: habla por primera vez su familia

Viernes, Primero de Mayo, Día del Trabajo. 12.30 de la mañana. Diez personas se sientan en círculo ante una mesa, al sol, en el exterior de un pequeño restaurante rural de Robles de Laciana, en León. La primavera se envalentona por momentos. Es un encuentro extraño: una cita con la memoria, el dolor y la rabia. Un año y un mes después del accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores, las familias de cuatro de ellos se reúnen por primera vez para hablar juntas, con calma, y aceptan hacerlo ante LA NUEVA ESPAÑA. Solo ponen dos condiciones: no quieren fotografías y tampoco aparecer más allá de sus nombres.

Por David Álvarez Núñez, de 33 años, están sus padres, Roberto y María Jesús, y su hermano Roberto, acompañado de su esposa, Marta. También asiste Cristina, pareja durante casi treinta años de Rubén Souto Robla, de 49 años. Están Tomás y Ana, padres de Jorge Carro André, de 33 años, junto a Jenny, su pareja y madre del hijo de ambos, de tres años. Y acuden también Joane, esposa de Amadeo Bernabé Castelao, de 48 años, y su hermana Dora.

El dolor de las familias ha estado en el centro del debate político, pero nunca se las había escuchado. De hecho lamentan que nadie haya querido hacerlo. Esto no es una entrevista ni una suma de declaraciones. Es un diálogo coral: una acumulación de recuerdos, reproches, desgarros y heridas. Y, sobre todo, un lamento que termina sonando como una sola voz. Su nombre se ha invocado muchas veces. Ahora hablan ellas. Y lo hacen para rescatar las promesas que se les hicieron. Sus hijos, sus maridos, trabajaban para una empresa que les ocultó que carecía de licencias y permisos, y que incumplía las medidas de seguridad. Tampoco tenía seguros adecuados. Las perspectivas de cobrar indemnizaciones son de años. En una familia se cobra solo una pensión de orfandad; en otra ni siquiera se reconce la viudedad. El proceso judicial que afrontan implica gastos sin haber recibido ninguna compensación económica. El Principado ha prometido ayudas después de que la diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación, haya planteado adelantar indemnizaciones.

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Entre los fallecidos estaba el que sus compañeros llamaban "el abuelo", por su veteranía y también porque tenía un nieto y esperaba otro. Bien joven se enamoró de Cristina, que ya tenía un hijo de una relación anterior, pero lo cuidó y quiso como propio. De hecho, había una sorpresa preparada que Rubén nunca llegó a ver: el hijo de Cristina había comenzado a tramitar el papeleo de la adopción para que fuese legalmente su padre. Iba a ser el regalo cuando naciese su segundo nieto, al que nunca llegó a conocer. Cristina y Rubén no estaban casados, ni se habían inscrito como pareja de hecho, lo que complica la situación legal para que ella pueda recibir compensaciones. Cristina ha pasado un largo periodo de baja recientemente luchando contra un cáncer que reapareció por segunda vez. Rubén trabajó desde joven en la mina, pero cuando le faltaba poco para prejubilarse quedó en el paro. Por eso volvió a la galería. Se habría jubilado este año. Cristina recuerda la despedida de cada mañana: «Nené, ten cuidado». Puedes leer la conversación completa pinchando sobre estas líneas.