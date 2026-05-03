Dos semanas de regularización extraordinaria en Asturias: plataformas públicas que se cuelgan, países que no entregan certificados de penales y dificultades para obtener los informas de vulnerabilidad

Han pasado dos semanas desde el inicio de la regularización extraordinaria de inmigrantes y no ha habido más que problemas: páginas web de la administración saturadas, dificultades para que los países de origen emitan certificados de penales o administraciones locales que ponen pegas para las declaraciones de vulnerabilidad, un documento que abre la puerta a la regularización.

Sonia de la Paz Fernández, abogada especializada en extranjería en Asturias, califica la situación de "caos". "Están tardando en llegar los números de expediente una semana. Yo esperé una semana a presentar las solicitudes, consciente de que la página de la administración iba a dar fallos por la acumulación de peticiones. Pero pasadas dos semanas, la página funciona mal, se cuelga, no adjunta documentos", explica.

La plataforma Mercurio, con la que los abogados de extranjería se relacionan con la administración, "no soporta tanta entrada, estuvimos una semana sin poder trabajar".

Lo más complicado con diferencia sigue siendo obtener los informes de antecedentes penales. "Hay países, como Colombia, en que es muy sencillo, pero estamos teniendo muchos problemas con Egipto, Argelia, Nicaragua, que están saturados. Ya hemos visto además los problemas que ha habido en la embajada de Gambia en Madrid. Paises como Cuba tardan cinco meses en emitir esos certificados, y Bielorrusia directamente no los emite", indica Sonia de la Paz Fernández.

Para la letrada Inmaculada Calabio también es un problema el certificado de penales. En su caso está tramitando tres solicitudes de protección internacional, correspondientes a tres cubanos. Otros clientes "están pendientes de que les manden el certificado de penales, pero eso tarda mucho". Tres de sus clientes han obtenido el certificado de vulnerabilidad a través de Asturias Acoge. Y cuenta el caso de una joven rusa a la que le vence el certificado de penales el 18 de junio, a pocos días de finalizar el plazo, por lo que tendrá que solicitarlo a riesgo de que no se lo remitan.

Si en un mes no se obtiene el certificado de penales, será la Policía Nacional la que reclame esa información a los países en cuentión. La ausencia de esos antencedentes tampoco garanzatiza la regularización. Si las fuerzas de seguridad llegan a la conclusión de que el solicitante es un riesgo para la seguridad (conclusión en la que pueden influir los informes del CNI), no se llevaría a cabo la regularización.

Los inmigrantes pueden solicitar la regularización por dos vías, reclamando la protección internacional o aduciendo estar en España desde antes de 1 de enero, con una presencia de al menos cinco meses. En este caso hay tres formas de conseguir la regularización. Por un lado, demostrando haber trabajado 90 días en España, o tener un oferta de empleo o declarar que se va a trabajar de autónomo. Por otro lado, se obtiene si se tiene menores a cargo, o padres o vulnerables. Además, se puede obtener un informe de vulnerabilidad. Se consigue a través de los servicios sociales, pero es una vía de gran dificultad. En el Ayuntamiento de Oviedo, solo se permiten 150 solicitudes al días. Otros, como los de Avilés o Gijón, tardan un mes en emitirlo.

Los citados informes pueden acreditarse a través de un certificado sellado por entidades inscritas en el RECEX. En Asturias son varias, y entre ellas se cuenta Asturias Acoge o Xega.

Ciertamente es fácil demostrar la vulnerabilidad. Como indican las asociaciones, qué mayor vulnerabilidad que estar en un país ajeno, sin permiso de residencia, sin trabajo y sujeto a explotación.

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A pesar de este caos inicial, Sonia de la Paz Fernández cree que "da tiempo de sobra hasta el 30 de junio, no vamos a ponernos histéricos". Además, cree que "hay un millón de personas que se beneficiarán de la regularización. Es una oportunidad única".