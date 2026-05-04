Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 4 de mayo de 2026

Oviedo

Juan Antonio Valor Yébenes charla sobre la inteligencia artificial en clave filosófica

Juan Antonio Valor Yébenes hablará a las 19.30 horas en el club del gran cambio que supondrá la IA en el concepto de Humanidad. Juan Antonio Valor Yébenes es profesor de Filosofía de la Naturaleza del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Facultad de Filosofía (de la que fue decano), de la Universidad Complutense. Le presentará Armando Menéndez Viso, director del Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII.

Cine

El teatro Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «Têtes brûlées», una producción belga de 2025 dirigida por Maja-Ajmia Yde Zellama, incluida en el ciclo de cine africano de la Fundación Municipal de Cultura. Entrada libre hasta comletar aforo. El pase es en versión original con subtítulos en castellano.

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Gustavo Bueno

El Salón de Actos de la Fundación Gustavo Bueno acoge la conferencia «Las historias soviéticas de la filosofía», impartida por Iván Álvarez Díaz, en una sesión dedicada al análisis de esta corriente historiográfica que tendrá lugar a las 17.00 horas.

Charlas de Salud

El centro social de Olloniego acoge la charla de salud «Puntos clave para cuidar nuestra salud respiratoria», impartida por la farmacéutica Olga Deleito Molina, en una sesión organizada dentro del ciclo del Colegio de Farmacéuticos dedicada a la prevención y el cuidado del sistema respiratorio que tendrá lugar a las 19.00 horas.

Cincuenta años de feminismo

La exposición «AFA, 50 años de feminismo en Asturias» recorre el último medio siglo del movimiento feminista asturiano a través de documentos, fotografías y carteles procedentes de los fondos de la Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor (AFA); puede visitarse en el Archivo Histórico de Asturias con entrada libre hasta el 5 de mayo en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, ampliado los martes y jueves también por la tarde de 15.00 a 18.00 horas, y contará además con una visita guiada el día 5 de mayo a las 16.30 horas.

Vidas Desplazadas

La calle Picasso acoge la exposición al aire libre «Vidas desplazadas: Derechos en suspenso», una muestra de fotografía humanitaria y fotoperiodismo que reúne 95 imágenes de 50 autores procedentes de distintas ediciones del Premio Luis Valtueña, centradas en visibilizar las realidades del desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos humanos en distintos contextos del mundo. Impulsada en el marco del compromiso de Médicos del Mundo con la justicia sanitaria global, la exposición invita a reflexionar sobre las estructuras que convierten la salud en un privilegio y podrá visitarse hasta el 8 de mayo.

Gijón

Parque Hermanos Castro

Hasta el próximo 10 de mayo en el parque Hermanos Castro se celebra el evento gastronómico «The champion burguer». La entrada es libre y el horario es de lunes a jueves, de 18.00 a 00 horas, y de viernes a domingo, de 12.00 a 00.00 horas.

Paseo de Begoña

Por el paseo gijonés se pueden contemplar paneles fotográficos de la exposición «La guerra de Ucrania: mirada desde la vida civil».

Centro Municipal de El Llano

El Centro Municipal Integrado de El Llano inaugura hoy la exposición_«Dos miradas», de Jesús Blanco Morán.

Laboral Centro de Arte

En la LABoral Centro de Arte y Creación Industrial se puede ver la exposición «La sociedad automática», donde el artista asturiano Félix Luque, afincado en Bélgica, propone una reflexión crítica sobre el papel central que la tecnología ha adquirido en la vida de las personas. La muestra combina robótica, fotografía, escultura, vídeo, música y performance. Es un trabajo coproducido junto a iMAL, la Federación Valonia-Bruselas y Europalia España.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas y domingos 12.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

XX Muestra de Teatro Amateur

El centro sociocultural Los Canapés acoge a las 19.00 horas la representación de «El camín de Santiago», de la mano de la compañía local Santa Bárbara de Llaranes. Se trata de la primera obra dentro del ciclo Muestra de Teatro Amateur, que alcanza su vigésima edición. La entrada es libre hasta completar aforo.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición «La memoria de lo cotidiano»

En la casa de Cultura de Avilés se expone la colección de obras de Pérez Simón, que cuentan las tradiciones, costumbres y tipos sociales de las distintasregiones de España. El artista pone en diálogo el costumbrismo español con la singularidad del costumbrismo asturiano de comienzos del siglo XX. Se puede ver hasta el 15 de junio de 11.00 a 14.00 horas

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Microteatro por la Selmana de les Lletres en Langreo

El Cine Felgueroso de Sama acoge esta tarde, desde las 19.00, una sesión de microteatro con motivo de la celebración de la Selmana de les Lletres Asturianes en Langreo. La entrada es libre hasta completar aforo.

«Sonata berlinesa»,exposición en el centro cultural de Moreda

El centro cultural de Moreda, en Aller, alberga hasta el 29 de maho la exposición «Sonata berlinesa», con fotografías tomadas por Nicolás Cancio en la capital alemana. Puede verse los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición sobre el cómic «La Balada del Norte», de Alfonso Zapico

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge la exposición «La Balada del Norte», que consta de 42 paneles compuestos por dibujos originales del autor de cómic y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Alfonso Zapico, todos ellos publicados en su obra «La balada del Norte». La muestra, promovida por la Fundación José Barreiro, puede verse hasta el 20 de mayo.

Centro

Proyecciónde la película «Little Amélie» en Pola de Siero

El teatro-auditorio de Siero proyecta a las 18.00 horas la película «Little Amélie», dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang, una historia que sigue a Amélie, niña belga nacida en Japón, y a su niñera Nishio-san en un mundo de aventuras y descubrimientos que dará un giro decisivo en su tercer cumpleaños. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El filme cuenta con el Premio del Público a Mejor Film Europeo en el Festival de San Sebastián 2025 y menciones en premios internacionales (Oscar, Globos de Oro, BAFTA y César 2025).

Oriente

Último día del mercadillo solidario de artesanías guatemaltecas en Llanes

La torre medieval de Llanes es el punto de encuentro del XIX Mercadillo Solidario de Artesanías Guatemaltecas, organizado por la ONG Cultura Indígena del Principado de Asturias con la colaboración del Ayuntamiento de Llanes. La entidad, con sede en Barru, impulsa proyectos de desarrollo educativo, social y sanitario para las comunidades mayas más desfavorecidas, especialmente para las mujeres. El mercadillo abre (hoy, último día) en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Esculturas de cerámica de Begoña López en Posada de Llanes

El Centro Cívico de Posada de Llanes acoge una exposición de esculturas realizadas en cerámica por Begoña López, con piezas realizadas con barro refractario y esmalte y cuadros de pequeño formato decorados con pintura acrílica combinada con cerámica de loza o porcelana. Horario de visita: de lunes a jueves, de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas; viernes, de 9.30 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal con todo tipo de productos, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

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El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca, sobre lo alto de un acantilado, que ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. Abre de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada es de 5 euros.