Los asmáticos asturianos reivindican su enfermedad: "Hay casos en los que condiciona mucho la vida diaria, el simple hecho de vestirse puede ser agotador"

"Lo que necesitamos es comprensión, apoyo y acceso igualitario a los tratamientos". María Ruisánchez, delegada en Asturias de la asociación "Asma y Alergia España", resume así una de las principales preocupaciones de quienes conviven con el asma. Con motivo del Día Mundial del Asma, el martes 5 de mayo, la entidad recuerda la necesidad de "recursos para poder llevar una vida lo más normal posible" porque hay casos en los que "el simple hecho de vestirse puede ser agotador".

"Es una enfermedad muy común, pero sigue estando infravalorada. Existe un falso conocimiento sobre el asma que hace que muchas veces no se le de la importancia que tiene", explica Ruisánchez. En España hay cerca de tres millones de personas con asma, una patología que, además, es una de las que más absentismo escolar provoca.

En el Principado se estima que alrededor de sesenta mil personas padecen esta enfermedad, entre ellas mas de doce mil niños. "Hay casos en los que condiciona mucho la vida diaria, el simple hecho de vestirse, por ejemplo, puede ser agotador. No es solo una cuestión leve, como muchas veces se piensa" subraya la delegada de la asociación en Asturias.

María Ruisánchez junto con María Concepción Saavedra Rielo, consejera de Salud / Cedida a LNE

Otro escollo con el que se encuentran los enfermos es el impacto "para mal" de factores ambientales, como el clima o el cambio climático en la evolución de la enfermedad "especialmente en determinados tipos de asma". Advierte además de que la prevalencia podría seguir aumentando en las próximas décadas.

Una de las principales reivindicaciones de la organización es mejorar el acceso a los tratamientos y reducir las desigualdades entre territorios. "Nos preocupa que no haya igualdad en la atención dependiendo de la comunidad autónoma. Todo el mundo debería tener acceso a los mismos recursos y medicamentos", reclama Ruisánchez.

María Ruisanchez dando una charla / Cedida a LNE

La entidad también pone el foco en la necesidad de reforzar el acompañamiento a los pacientes: "La mayoría de las veces lo que se busca es apoyo y comprensión, hablar con personas que están pasando por lo mismo". Con este objetivo, la asociación Asma y Alergia España hará por primera vez una gran acción informativa en Asturias por el Día Mundial del Asma.

La iniciativa tendrá lugar en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde entre las 11 y las 13 horas se instalarán mesas informativas y se ofrecerán talleres sobre el uso correcto de inhaladores, con la participación de neumólogos y alergólogos.

La jornada se enmarca en la iniciativa internacional impulsada bajo el lema #EmpoweredToBreathe ("Empoderados para respirar"), con la que asociaciones de pacientes buscan dar visibilidad a una enfermedad que afecta a millones de personas. En Asturias, la acción cobra especial relevancia al tratarse de la primera gran actividad organizada desde la creación de la entidad, que surgió de la unión de las asociaciones ASMABI, Sevilla Respira y Asma Madrid en junio de 2025.

Con actividades como las previstas en el HUCA, la asociación pretende no solo informar, sino también concienciar a la población sobre la importancia de un diagnóstico adecuado, el correcto uso de los tratamientos y la necesidad de no minimizar una patología que puede llegar a condicionar de forma significativa la calidad de vida de las personas.