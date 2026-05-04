Asturias cierra filas con la pesca del salmón y rechaza que prohibir la pesca ayude a mejorar la especie

El asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, se convirtió este domingo en blanco de muchas críticas, de uno y otro lado, por la intención del Ministerio de Transición Ecológica de tramitar la protección del salmón atlántico, tal y como lo ha planteado la organización conservacionista Saxífraga, ante la caída en picado de las capturas en los últimos años, tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA.

De llegar a buen puerto esta iniciativa –algo de lo que el propio Morán duda, quejoso de que prime más el «criterio político de oportunidad» como ha pasado con el lobo y la angula antes que el científico– significaría que no se podría pescar la especie como sucede ahora en los ríos de Asturias, casi único reducto en el Cantábrico donde se permite la actividad con fines deportivos.

A Morán la han llovido de todos lados: los más comedidos, como el Gobierno del Principado (los de su mismo partido, el PSOE) e IU (socios en Asturias de los socialistas), dejan ver que antes de tomar decisiones de tal calibre hay que estudiar bien la especie. En cambio, el PP ha arremetido contra el secretario de estado, al que pide que se considere «persona no grata» en la región, mientras que los pescadores ven ineficaz la prohibición de la pesca y advierten de que hay otros problemas más allá de la práctica deportiva.

Datos antes de decisiones

«Creemos que es bueno contar con todos los datos necesarios antes de tomar decisiones», advierte el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, cuyas desavenencias con Morán a cuenta de la gestión del lobo son conocidas. Ahora comedido, Marcos defiende que su departamento ya hace «un análisis exhaustivo de la situación del salmón» cada año antes de aprobar la normativa que regula la campaña. En lo que va de legislatura, recuerda Marcos, han reducido cupos, limitado ejemplares por pescador... «Continuaremos con esta política de cautela y se seguirá evaluando el número de salmones presentes en nuestros ríos, para establecer una normativa adaptada a la situación actual de las poblaciones piscícolas y de los ecosistemas fluviales».

En IU también optan por la prudencia. Alejandro Suárez, secretario de estrategia y relaciones políticas regional, lamenta la ausencia en el Gobierno del Principado de una «autoridad en materia ambiental» que aborde estas cuestiones. «No tiene que ser Hugo Morán quien venga a decirnos esto, sino que aquí tendríamos que tomarnos más en serio y con responsabilidad el medio ambiente», apunta Suárez. Xabel Vegas, portavoz en la Junta de IU-Convocatoria por Asturies, reclama «adoptar medidas decididas para garantizar la supervivencia del salmón atlántico en los ríos asturianos, en un contexto marcado por la preocupante evolución de la actual campaña, en la que dos semanas después de su inicio apenas se ha registrado la captura de un ejemplar». Recuerda que Ovidio Zapico, hoy consejero en el Gobierno, ya pidió en 2020 «medidas urgentes destinadas a conservar la especie, esencial desde el punto de vista natural, social, cultural y económico». Y defiende Vegas que no toda la responsabilidad es de los pescadores, sino que hay «un conjunto de factores complejos como el cambio climático y el estado de nuestros ríos», por lo que pide una reflexión colectiva. «La administración tiene que tomarse en serio la conservación de la esparcir y la protección de nuestros ríos y su biodiversidad».

Castigo a Asturias

Más contundente se ha mostrado Luis Venta, diputado del PP, quien quiere que Hugo Morán sea considerado «persona no grata» en Asturias porque «mantiene una política ambiental perjudicial para la comunidad autónoma». Según Venta, «Morán se empeña en castigar a Asturias cada vez que tiene ocasión». Y hace referencia el diputado popular al salmón, pero también a la angula y al lobo. En ambos casos, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, englobada en el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen, está por la labor de proteger ambas especies.

Venta ve «previsible y poco riguroso» proteger sin más el salmón al no ir acompañado de un estudio sobre por qué bajan los ejemplares en los ríos asturianos. En este sentido, ha comparado la situación con países nórdicos, donde la temporada de pesca se ha retrasado hasta junio debido a cambios en los ciclos migratorios del salmón. «Si en Noruega los salmones remontan los ríos más tarde, ¿cómo va a llegar el salmón antes a Asturias? ¿Nos quieren hacer tontos a los asturianos?», cuestiona. A su juicio, la solución pasa por ajustar el inicio de la temporada de pesca en Asturias, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, y no por imponer nuevas prohibiciones.