Asturias cierra filas con la pesca del salmón y rechaza que prohibir la pesca ayude a mejorar la especie
El asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, se convirtió este domingo en blanco de muchas críticas, de uno y otro lado, por la intención del Ministerio de Transición Ecológica de tramitar la protección del salmón atlántico, tal y como lo ha planteado la organización conservacionista Saxífraga, ante la caída en picado de las capturas en los últimos años, tal y como ha publicado LA NUEVA ESPAÑA.
De llegar a buen puerto esta iniciativa –algo de lo que el propio Morán duda, quejoso de que prime más el «criterio político de oportunidad» como ha pasado con el lobo y la angula antes que el científico– significaría que no se podría pescar la especie como sucede ahora en los ríos de Asturias, casi único reducto en el Cantábrico donde se permite la actividad con fines deportivos.
A Morán la han llovido de todos lados: los más comedidos, como el Gobierno del Principado (los de su mismo partido, el PSOE) e IU (socios en Asturias de los socialistas), dejan ver que antes de tomar decisiones de tal calibre hay que estudiar bien la especie. En cambio, el PP ha arremetido contra el secretario de estado, al que pide que se considere «persona no grata» en la región, mientras que los pescadores ven ineficaz la prohibición de la pesca y advierten de que hay otros problemas más allá de la práctica deportiva.
Datos antes de decisiones
«Creemos que es bueno contar con todos los datos necesarios antes de tomar decisiones», advierte el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, cuyas desavenencias con Morán a cuenta de la gestión del lobo son conocidas. Ahora comedido, Marcos defiende que su departamento ya hace «un análisis exhaustivo de la situación del salmón» cada año antes de aprobar la normativa que regula la campaña. En lo que va de legislatura, recuerda Marcos, han reducido cupos, limitado ejemplares por pescador... «Continuaremos con esta política de cautela y se seguirá evaluando el número de salmones presentes en nuestros ríos, para establecer una normativa adaptada a la situación actual de las poblaciones piscícolas y de los ecosistemas fluviales».
En IU también optan por la prudencia. Alejandro Suárez, secretario de estrategia y relaciones políticas regional, lamenta la ausencia en el Gobierno del Principado de una «autoridad en materia ambiental» que aborde estas cuestiones. «No tiene que ser Hugo Morán quien venga a decirnos esto, sino que aquí tendríamos que tomarnos más en serio y con responsabilidad el medio ambiente», apunta Suárez. Xabel Vegas, portavoz en la Junta de IU-Convocatoria por Asturies, reclama «adoptar medidas decididas para garantizar la supervivencia del salmón atlántico en los ríos asturianos, en un contexto marcado por la preocupante evolución de la actual campaña, en la que dos semanas después de su inicio apenas se ha registrado la captura de un ejemplar». Recuerda que Ovidio Zapico, hoy consejero en el Gobierno, ya pidió en 2020 «medidas urgentes destinadas a conservar la especie, esencial desde el punto de vista natural, social, cultural y económico». Y defiende Vegas que no toda la responsabilidad es de los pescadores, sino que hay «un conjunto de factores complejos como el cambio climático y el estado de nuestros ríos», por lo que pide una reflexión colectiva. «La administración tiene que tomarse en serio la conservación de la esparcir y la protección de nuestros ríos y su biodiversidad».
Castigo a Asturias
Más contundente se ha mostrado Luis Venta, diputado del PP, quien quiere que Hugo Morán sea considerado «persona no grata» en Asturias porque «mantiene una política ambiental perjudicial para la comunidad autónoma». Según Venta, «Morán se empeña en castigar a Asturias cada vez que tiene ocasión». Y hace referencia el diputado popular al salmón, pero también a la angula y al lobo. En ambos casos, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, englobada en el Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen, está por la labor de proteger ambas especies.
Venta ve «previsible y poco riguroso» proteger sin más el salmón al no ir acompañado de un estudio sobre por qué bajan los ejemplares en los ríos asturianos. En este sentido, ha comparado la situación con países nórdicos, donde la temporada de pesca se ha retrasado hasta junio debido a cambios en los ciclos migratorios del salmón. «Si en Noruega los salmones remontan los ríos más tarde, ¿cómo va a llegar el salmón antes a Asturias? ¿Nos quieren hacer tontos a los asturianos?», cuestiona. A su juicio, la solución pasa por ajustar el inicio de la temporada de pesca en Asturias, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, y no por imponer nuevas prohibiciones.
Inquietud en Cangas de Onís
María Terente Nicieza, Cangas de Onís
Por su parte, José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís (PP), donde cada año celebran la subasta del campanu del Sella, expresa su inquietud por la situación y advierte de que no se puede mirar hacia otro lado ante el descenso de ejemplares en el río. Frente a quienes sitúan el foco en los pescadores, defiende que «los ribereños no son el problema» y subraya que «siempre han sido parte de la protección y conservación de este entorno natural».
A su juicio, el debate debe centrarse en averiguar qué está detrás de esta merma y en reclamar respuestas a las administraciones responsables. «Hay que buscar las causas reales y exigir a las administraciones competentes una investigación seria», sostiene. En esa línea, vincula además la defensa de la especie con la identidad del territorio y con el valor simbólico del río en la comarca: «Defender el salmón es defender nuestra historia, nuestro río».
Suscríbete para seguir leyendo
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Conmoción por la muerte en un accidente de moto en México del policía asturiano David Trapiella Megido, de 50 años
- Unas minivaciones de seis días por Todos los Santos, gran novedad en el calendario escolar del próximo curso, que incluye otros tres macropuentes
- La exitosa pareja de Asturias premiada por Ayuso en el Día de la Comunidad de Madrid por ser ejemplo 'de lucha de todo lo bueno que hay en la vida
- La ganadería de los horrores: investigan a un matrimonio del Oriente por dejar morir a dos vacas y dos terneros y tener sin comer al resto del ganado
- La desesperación de una madre que ve cómo su hijo minusválido se puede quedar en la calle en Oviedo: "Sientes impotencia, he llamado a todas las puertas"
- Definir el desarrollo turístico y abordar el crecimiento de los concejos, retos del plan del litoral de Asturias