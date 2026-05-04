Asturias es la comunidad autónoma que menos crece en el inicio del año: así afecta el contexto internacional adverso

Asturias es la comunidad autónoma que menos crece en el inicio del año. El producto interior bruto (PIB) de la región ha aumentado el 1,9% en tasa interanual, muy por debajo de la media del 2,7% del conjunto de España, según las estimaciones que ha publicado hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Estas estimaciones se realizan una vez que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el dato de avance trimestral del PIB de España. El pasado 30 de abril, el INE publicó el dato correspondiente al primer trimestre del año de 2026 y la AIRef publica hoy la estimación del PIB de las comunidades autónomas (CCAA) para ese periodo mediante la metodología denominada METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB), creada por la propia Institución y que combina diferentes tipos de información estadística: datos mensuales de indicadores de coyuntura, datos anuales de contabilidad regional y estimaciones nacionales.

En términos interanuales, la Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma que registra mayor crecimiento del PIB (3,2%), en línea con la recuperación tras la dana, seguida de la Comunidad de Madrid (3,1%) y Andalucía (2,8%). Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento (1,9%), seguida de País Vasco (2,1%) y Aragón y Navarra, ambas con un incremento del 2,2%.

Las regiones con menor crecimiento se sitúan en el norte de España. Otros gabinetes de estudios, como BBVA Research, ya habían situado a estas regiones en la cola del crecimiento en España al mostrar un menor dinamismo. "Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Asturias, La Rioja, Castilla y León o Aragón crecerán por debajo de la media, penalizadas por la menor capacidad de crecimiento del empleo (envejecimiento, flujos de inmigración menos intensos), una exposición al turismo inferior que el promedio, además de su mayor exposición a la industria, al consumo energético y a las exportaciones de bienes en un contexto internacional adverso", señala el último "Análisis Regional España" de BBVA Research, que añade que "esta divergencia territorial responde a un modelo de crecimiento más basado en la demanda interna y en las exportaciones de servicios, especialmente los no turísticos, mientras la industria no consolida su recuperación en un entorno de mayores costes y menor demanda externa".

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En tasas de variación trimestral del PIB (ya no interanuales), destaca, según la AIReF, el dinamismo de la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 0,8%, seguida de Murcia (0,7%) e Islas Baleares (0,7%). En el lado contrario, se sitúan Castilla y León (0,4%) y Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Aragón, todas ellas con un crecimiento del 0,5%. Asturias registra un 0,6%.