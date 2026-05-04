El AVE entre Asturias y Madrid tardará más en llegar debido a unas obras
Los trabajos de mejora en el túnel de Guadarrama de Adif incrementarán en siete minutos los tiempos de viaje
Los tiempos de viaje en la alta velocidad entre Asturias y Madrid sufrirán un ligero incremento durante los próximos meses debido a trabajos de mejora en la infraestructura ferroviaria. Adif llevará a cabo actuaciones en el túnel de Guadarrama que obligarán a modificar temporalmente los horarios.
Entre el 5 de mayo y el 14 de julio los trenes con destino Madrid Chamartín verán incrementado su tiempo de viaje en aproximadamente siete minutos. Esto afectará a los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia que conectan la capital con Asturias, así como a otros corredores del norte y noroeste peninsular.
En la práctica, los trayectos entre Asturias y Madrid, que habitualmente oscilan entre las 3 horas y 8 minutos y las 3 horas y 25 minutos, pasarán a situarse ligeramente por encima de esos tiempos durante el periodo de obras. Se trata, no obstante, de un ajuste puntual derivado de las limitaciones operativas mientras se ejecutan los trabajos en uno de los puntos clave de la red.
La modificación no será permanente y cambiará en la segunda fase de la actuación. A partir del 16 de julio y hasta el 7 de agosto, los trenes en sentido contrario —con origen en Madrid Chamartín— adelantarán su hora de salida en siete minutos. Aunque el tiempo de viaje seguirá siendo ligeramente superior al habitual, este ajuste permitirá mantener sin cambios la hora de llegada prevista.
Las obras en el túnel de Guadarrama forman parte de las labores habituales de mantenimiento y mejora de la infraestructura, con el objetivo de garantizar la fiabilidad y la seguridad de la circulación ferroviaria a largo plazo. Los nuevos horarios ya están incorporados a los canales habituales de venta.
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