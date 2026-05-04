La búsqueda del pescador francés cuyo palangrero embarrancó en El Franco se reanuda con múltiples medios, pero escasas posibilidades de éxito
Erwann Gléveau, de 44 años, iba solo a bordo del Santa María Dominique II
A primera hora de esta mañana se ha reanudado el rastreo para localizar al marinero francés Erwann Gléveau, desaparecido en aguas bretonas el pasado miércoles, y cuya embarcación, el palangrero Santa Maria Dominique II, embarrancó en la costa de El Franco en la madrugada de este domingo, tras recorrer más de 500 kilómetros. Dado el tiempo que ha pasado, hay escasas posibilidades de que el rastreo tenga éxito, según los expertos franceses.
Permanecen movilizados efectivos de los Bomberos de SEPA con base en el parque de Barres, así como la Unidad de Dones.
A lo largo de la jornada, turnándose con el resto de aeronaves, se sumará a la búsqueda el Grupo de Rescate del SEPA con el helicóptero medicalizado.
También participan medios de la Guardia Civil, la Unidad Aerea (CUCO) con componentes del GREIM, dos patrullas de seguridad ciudadana de la compañía de Luarca, también la patrullera “Río Ésera” del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, para prestar apoyo a Salvamento Marítimo, que desplegó el Helimer y una embarcación.
Al dispositivo de busqueda establecido por Salvamento Marítimo y Guardia Civil, se sumó el Grupo Especial de Actividades Subacuaticas (GEAS) de la Guardia Civil de Asturias.
Tras zarpar del puerto de Audierne el miércoles 29 de de abril, alrededor de la una de la tarde, para pescar pulpo con trampas al su de la isla de Sein, Erwann Gléveau, de 44 años, que iba solo a bordo, no regresó a puerto. La desaparición del palangreo se reportó esa misma noche alrededor de las 21.30.
Se desplegaron amplios recursos de búsqueda, en colaboración con el Centro Regional Operativo de Vigilancia y Rescate de Corsen (CROSS): jun helicóptero Dauphin, un helicóptero H160 de la Armada Francesa con base en Lanvéoc, embarcaciones de las estaciones de la Sociedad Nacional de Salvamento Marítimo (SNSM) de la isla de Seis, Audierne y Douarnenez, un avión de patrulla y vigilancia marítima Falco 50 de Lann-Bihoué, el cazaminas Aigle de Brest y los helicópteros Dragon 56 y Dragon 29 del Servicio de Seguridad Civil.
La búsqueda continuó sin interrupción hasta la noche del jueves. Ante la falta de nuevas pistas, el Prefecto Marítimo del Atlántico decidió suspender las operaciones de búsqueda.
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