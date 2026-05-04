Una carrera de obstáculos para atravesar la autopista del Huerna: cortes de carril, conos, limitaciones de velocidad...
La autopista del Huerna enfrenta una nueva fase de obras que intensificará las restricciones de tráfico, complicando el paso entre Asturias y la Meseta.
Una auténtica carrera de obstáculos. Así puede resumirse lo que supone atravesar la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que conecta Asturias con la Meseta y que este lunes ha entrado en una nueva fase de unas obras en los túneles iniciadas en julio del pasado año y que, a día de hoy, siguen sin fecha de finalización, para desesperación del sector del transporte.
Los nuevos trabajos se suman a meses de incidencias y restricciones que han ido complicando progresivamente la circulación. Un escenario que ha alimentado el malestar de transportistas y conductores, que denuncian retrasos constantes en un corredor clave para la economía asturiana.
En concreto, las afecciones al tráfico se intensificarán en las próximas semanas. En el túnel de Barrios, se producirá el corte de la calzada en sentido León desde este lunes y hasta el 29 de mayo. Posteriormente, entre el 1 y el 30 de junio, se mantendrá el corte de un carril en cada uno de los sentidos, de forma alternativa.
Por su parte, en el túnel del Negrón —el principal paso de la autopista—, está previsto el corte de un carril en sentido León entre el 4 y el 17 de mayo. A continuación, se procederá al cierre total de la vía en ese mismo sentido desde el 18 de mayo hasta el 22 de junio. A partir de esa fecha, las restricciones se trasladarán al sentido Asturias, donde también se cortará la calzada.
Además, podrán producirse cortes de carril en el resto de túneles —Cosera, Oblanca, Vegaviesga, Pando y Entrerregueras— desde los lunes a las 6:00 horas hasta los viernes a las 13:00 horas.
Todo ello se suma a otras actuaciones simultáneas que agravan la situación. Actualmente, cruzar la autopista implica ya perder varios minutos debido al estado de la vía. A los cortes en los túneles, que obligan a circular por una única calzada con ambos sentidos separados por conos, se añaden los trabajos en el argayo de Lena y las afecciones en el túnel de El Padrún, en actuaciones ajenas a este plan principal. Paralelamente, también continúan las labores de mantenimiento en el puente de Fernández Casado, sobre el embalse de Barrios de Luna.
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