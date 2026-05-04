Nunca costó tan poco viajar en el AVE asturiano: por qué el precio de los billetes ha caído a mínimos

Precios nunca vistos. Esa es la situación actual de los billetes del AVE asturiano, con asientos que llegan a venderse por apenas 17 euros sin que conste ninguna promoción específica. Se trata de las tarifas más bajas registradas en la alta velocidad en la región desde la puesta en servicio de la Variante de Pajares, en noviembre de 2023.

Entonces, con la llegada de los primeros trenes Avril (mayo de 2024), el precio habitual rondaba los 60 euros por trayecto. Ahora, de lunes a jueves, los billetes apenas superan esa cifra en la mayoría de franjas horarias, consolidando una tendencia a la baja que sorprende incluso a los usuarios habituales.

¿Qué hay detrás de este descenso? Fuentes conocedoras del funcionamiento del sistema apuntan a una caída de la demanda, especialmente entre semana, lo que obliga a ajustar precios para incentivar la ocupación. No ocurre lo mismo en fines de semana, cuando los precios sí repuntan de forma notable.

Renfe fija las tarifas mediante un algoritmo dinámico que tiene en cuenta distintos factores, entre ellos la demanda de cada tren y la anticipación de la compra. Así, en el trayecto Madrid-Asturias pueden encontrarse billetes desde 17 euros en los horarios menos solicitados, frente a otros que alcanzan los 50 euros en momentos de mayor demanda.

Estas cifras contrastan con las del pasado verano, el primero con toda la oferta de alta velocidad plenamente operativa, que incluía dos AVE, un Avlo y tres Alvia. Entonces, encontrar precios por debajo de los 40 euros era difícil, lo que evidencia el cambio de escenario en apenas unos meses. Renfe no ofrece los datos de ocupación de las frecuencias. La bajada de los precios, algo que empezó a principios de año, coincide con una paulatina recuperación de la ruta áerea con Madrid, que había perdido muchos pasajeros con la llegada del AVE.

La bajada de precios se produce, además, en un contexto marcado por la reducción de plazas disponibles. Las obras en Palencia para extender la alta velocidad hacia Cantabria obligarán a suprimir unas 24.000 plazas entre marzo y el verano. Durante la mayoría de los fines de semana hasta agosto, la circulación ferroviaria quedará interrumpida desde los sábados a las 14.00 horas hasta los domingos a las 16.00. Para paliar este impacto, Renfe ha reforzado algunas frecuencias con trenes en composición doble, aunque la pérdida de oferta sigue siendo significativa y condiciona la planificación de los viajeros.

En este escenario, el abaratamiento de los billetes entre semana aparece como una estrategia clara para sostener la demanda en un momento de menor movilidad, mientras los fines de semana continúan concentrando la mayor presión de viajeros.