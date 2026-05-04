Cuatro de los 100 mejores médicos del examen MIR realizarán la especialidad en Asturias... con gran sorpresa en la primera elección

Cuatro de los 100 médicos mejor clasificados en el examen MIR del pasado mes de enero, de ámbito nacional, realizarán la especialidad en Asturias. La adjudicación de plazas ha comenzado en la mañana de hoy, lunes, en el Ministerio de Sanidad.

La gran novedad es que el mejor MIR que vendrá al Principado hará la especialidad de Medicina Interna en el Hospital San Agustín, de Avilés. Tiene el número 37. Este dato constituye un hito para el hospital avilesino, que no solía estar entre las preferencias de los mejor clasificados.

El segundo mejor, número 58, hará Dermatología en el Hospital de Cabueñes, de Gijón.

El tercero, con el número 60, se formará en Pediatría en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), de Oviedo.

Y el cuarto, el número 95, se especializará en Oftalmología en el HUCA.

Dermatología lidera las preferencias

La Dermatología se presenta de nuevo como la disciplina favorita para las nuevas generaciones de médicos. Ha sido elegida por tres de los cinco primeros clasificados, los que ocupan los puestos 1, 3 y 5.

La número 1 ha elegido Dermatología en el Hospital Clínico de Barcelona.

Según informa la Agencia Efe, un total de 9.278 futuros médicos eligen desde hoy la plaza en la que desarrollarán su residencia en medio de un proceso MIR que este 2026 ha vuelto a estar marcado por la polémica, suscitada por algunos retrasos en el calendario, pero sobre todo por el de las sospechas de trampas en las pruebas.

Tras haber culminado las de las otras especialidades como Enfermería (EIR), el Ministerio de Sanidad arrancará el proceso de adjudicación de las plazas MIR a las 8.45 horas de forma presencial y telemática por riguroso orden de puntuación, del 1 al 350 a primera hora y del 351 al 700 a partir de las 15.00 horas.

Una vez concluida la adjudicación, los aspirantes tomarán posesión de sus puestos los días 4 y 5 de junio, aunque en las comunidades donde el 4 sea festivo, lo harán los días 3 y 5. El inicio del periodo formativo será el 5 para todos los residentes.

Culminará así otro proceso que, como principal novedad, figura el estreno de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, que arranca con un total de 86 plazas.

Polémicas y sospechas

Un proceso que, de nuevo, estará teñido por la polémica: si el año pasado fue la de la pregunta 84, la de éste es, por un lado, la que levantó el retraso de varias citas del calendario de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), como la publicación de los listados, que llevó a tener que permitir hacer la prueba incluso a los no admitidos.

Pero, sobre todo, por la sombra de la sospecha de trampas en los exámenes ante las altas calificaciones que obtuvieron los primeros de la lista pese a tener expedientes que no alcanzaban el 8, empezando por la número 1, Bianca Ciobanu, que logró la puntuación histórica de 192 aciertos sobre 200 preguntas con una nota en la carrera de 6,7.

La Asociación MIR España pidió incluso una auditoría al Ministerio de Sanidad para investigar lo que considera una falta de medidas de seguridad durante el examen de 2026 dado que, según quejas recibidas de los aspirantes, fue un "completo caos", faltaban vocales, no había inhibidores de frecuencia y se pudieron usar móviles e internet.

La propia Ciobanu, que hoy será la primer en elegir puesto como futura dermatóloga, no se negó a esa auditoría.

Pero Sanidad solo ha podido constatar dos casos, y en ambos se impidió hacer el examen, en uno porque el candidato llevaba gafas inteligentes y el otro porque se negó a mostrar sus dispositivos electrónicos.

La Ministra minimiza las incidencias

Recientemente, la ministra Mónica García minimizó todas estas incidencias y explicó que hay que contextualizarlas en un momento de incremento de hasta un 56 % de las plazas ofertadas y de un 20 % de los aspirantes que se presentan a ellas, lo que ha exigido tener que modernizar el proceso para hacerlo más "robusto y seguro" y adecuarlo a este crecimiento.

El Ministerio se ha visto así abocado a diseñar "procedimientos mucho más garantistas" que justifican los retrasos producidos, pero trabaja ya para que el año próximo, en el que las pruebas se celebrarán tras la homologación que acaba de hacerse de 30.000 títulos de médicos extranjeros, para que estas incidencias "no se produzcan".

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"De verdad que es una prueba muy garantista. ¿Que tenemos que mejorar los procedimientos? Por supuesto que sí ¿Que estamos dispuestos? Por supuesto que sí. ¿Que no va a volver a ocurrir lo que ha ocurrido este año? Ya se lo aseguro", garantizó.