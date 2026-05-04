David Álvarez, el minero de 33 años fallecido en Cerredo que no va a poder conocer a su sobrino y al que sus padres querían alejar de la mina: habla por primera vez su familia

Viernes, Primero de Mayo, Día del Trabajo. 12.30 de la mañana. Diez personas se sientan en círculo ante una mesa, al sol, en el exterior de un pequeño restaurante rural de Robles de Laciana, en León. La primavera se envalentona por momentos. Es un encuentro extraño: una cita con la memoria, el dolor y la rabia. Un año y un mes después del accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores, las familias de cuatro de ellos se reúnen por primera vez para hablar juntas, con calma, y aceptan hacerlo ante LA NUEVA ESPAÑA. Solo ponen dos condiciones: no quieren fotografías y tampoco aparecer más allá de sus nombres.

Por David Álvarez Núñez, de 33 años, están sus padres, Roberto y María Jesús, y su hermano Roberto, acompañado de su esposa, Marta. También asiste Cristina, pareja durante casi treinta años de Rubén Souto Robla, de 49 años. Están Tomás y Ana, padres de Jorge Carro André, de 33 años, junto a Jenny, su pareja y madre del hijo de ambos, de tres años. Y acuden también Joane, esposa de Amadeo Bernabé Castelao, de 48 años, y su hermana Dora.

El dolor de las familias ha estado en el centro del debate político, pero nunca se las había escuchado. De hecho lamentan que nadie haya querido hacerlo. Esto no es una entrevista ni una suma de declaraciones. Es un diálogo coral: una acumulación de recuerdos, reproches, desgarros y heridas. Y, sobre todo, un lamento que termina sonando como una sola voz. Su nombre se ha invocado muchas veces. Ahora hablan ellas. Y lo hacen para rescatar las promesas que se les hicieron. Sus hijos, sus maridos, trabajaban para una empresa que les ocultó que carecía de licencias y permisos, y que incumplía las medidas de seguridad. Tampoco tenía seguros adecuados. Las perspectivas de cobrar indemnizaciones son de años. En una familia se cobra solo una pensión de orfandad; en otra ni siquiera se reconce la viudedad. El proceso judicial que afrontan implica gastos sin haber recibido ninguna compensación económica. El Principado ha prometido ayudas después de que la diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación, haya planteado adelantar indemnizaciones.

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Entre los fallecidos estaba David Álvarez. Sonriente y niñero, de estar vivo David aguardaría con ilusión a su segundo sobrino, que nacerá en octubre. Hijo de Roberto, que trabajó toda la vida en la mina, llevaba apenas tres meses en la explotación de Cerredo, aunque tenía ocho años de experiencia en explotaciones mineras. Le encantaba su trabajo: «Era el más feliz del mundo, aunque yo solo quería que se le quitase de la cabeza», relata María Jesús, su madre. Su padre también intentó que lo dejase. Pero él afrontaba con ilusión el futuro, convencido de que los proyectos de Blue Solving para Cerredo, subvencionados por el Instituto de Transición Justa, tendrían éxito, sin saber que trabajaba sin ningún soporte legal en una actividad clandestina. El viernes antes del accidente que segó su vida envió orgulloso un vídeo a su sobrino (hijo de su hermano Roberto y Marta) mostrando los 33 vagones de carbón que habían logrado extraer ese día. «A veces venía disgustado, porque se les había dado mal», cuenta su madre. Puedes leer la conversación completa pinchando sobre estas líneas.