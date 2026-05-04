Casi diez mil euros por persona y lujo total: el tren más exclusivo de Renfe empieza la temporada en Oviedo

Renfe pondrá en marcha el próximo 6 de mayo en Oviedo la temporada 2026 del Tren Turístico de Lujo Costa Verde Express, uno de sus productos más exclusivos, con un primer recorrido de tres días y dos noches entre la capital asturiana y Bilbao.

A partir del 9 de mayo, y hasta octubre, el tren operará su itinerario regular de seis días y cinco noches entre Bilbao y Santiago de Compostela —con inicio el 16 de mayo— en ambos sentidos. El trayecto recorre la denominada España Verde, atravesando Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco a través de la red de ancho métrico.

La principal novedad de esta temporada es la incorporación de nuevas experiencias en destino, con paradas en enclaves como Los Oscos y Arenas de Cabrales, con el objetivo de reforzar el componente cultural, paisajístico y gastronómico del viaje.

Además, el Costa Verde Express estrenará dos salidas especiales de fin de semana en formato reducido durante el verano. Estas escapadas tendrán lugar del 10 al 12 de julio y del 14 al 16 de agosto, con un recorrido circular Oviedo–El Berrón–Llanes–Oviedo, pensado para quienes buscan una experiencia más breve sin renunciar al carácter premium del tren.

El producto mantiene su propuesta de lujo ferroviario, con suites Gran Clase renovadas, pensión completa, atención personalizada y un programa de actividades que incluye excursiones guiadas y, como elemento diferencial, una actuación musical en la segunda noche de viaje.

En cuanto a los precios, el viaje completo de larga duración —ocho días y siete noches en su formato más amplio— tiene un coste de 9.900 euros por persona en suite doble Gran Lujo, mientras que las opciones más cortas, de cuatro días y tres noches, parten de 4.250 euros por persona. El suplemento individual se sitúa en 7.200 euros (ocho días) y 3.650 euros (cuatro días), mientras que el suplemento para ocupación triple asciende a 4.800 y 2.350 euros, respectivamente.

El viaje incluye alojamiento a bordo, todas las comidas —tanto en el tren como en restaurantes seleccionados—, excursiones con guía multilingüe, traslados en autobús y entradas a los distintos recursos turísticos. Además, como es habitual en los trenes turísticos de Renfe, se incluyen los desplazamientos en trenes regulares hasta el punto de inicio del recorrido y desde el destino final.

Noticias relacionadas

El Costa Verde Express busca así consolidarse como una de las grandes experiencias ferroviarias del norte de España, combinando el atractivo del paisaje cantábrico con la gastronomía y el patrimonio cultural de las regiones que atraviesa.