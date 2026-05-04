Ni excepcional ni voluntario, el llamamiento de Asturias para que la consulta pública a las personas con discapacidad sea habitual y obligatorio en el diseño de políticas públicas

La consulta a entidades representativas de las personas con discapacidad para diseñar y evaluar políticas públicas no debe ser "una práctica excepcional, sino habitual". Así lo señaló este lunes Mónica Oviedo, presidenta en Asturias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), durante la celebración en la Junta General del Principado del día nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este 2026 cumple 20 años. Durante el encuentro se leyó el manifiesto del comité y se hizo un llamamiento claro y contudente a las instituciones para que la inclusión deje de ser un "acto de voluntad" y se consolide como una "obligación jurídica y política".

Mónica Oviedo apeló directamente al artículo 4 de la Convención, instando a las administraciones públicas y ayuntamientos a adoptar medidas legislativas que garanticen estos derechos y a eliminar prácticas que aún hoy discriminan al colectivo. Entre sus peticiones está la citada consulta a las entidades para legislar, y recordó que CERMI representa a más de 15.000 personas a través de 66 entidades.

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"La Convención no es un texto simbólico ni una declaración de intenciones; es un tratado que obliga a los Estados", advirtió Oviedo, quien reclamó que la discapacidad esté presente de forma transversal en el diseño y evaluación de cualquier política pública para evitar el retroceso de derechos en tiempos de crisis.

En el acto estuvieron integrantes de colectivos de ayuda a la discapacidad. Todos ellos fueron recibidos por el presidente de la Junta, Juan Cofiño, y el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño. Éste último hizo un recorrido por los hitos alcanzados en España gracias a la convención y destacó la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, la primera de carácter netamente social, que eliminó el término "disminuidos" para blindar la protección de la autonomía e inclusión real. En el ámbito autonómico, explicó que Asturias cuenta con planes de acción que recogen las medidas trasladadas por el movimiento asociativo para fomentar la accesibilidad universal y la desinstitucionalización. En concreto, se ha referido a la Estrategia de Accesibilidad 2025-2030, un plan a largo plazo para eliminar barreras físicas, tecnológicas y cognitivas en todo el territorio asturiano; y la Agenda 2024-2027 para la protección y los derechos, un documento estratégico centrado en garantizar la seguridad jurídica y el bienestar del colectivo.

Camino por recorrer

Por su parte, el presidente del Parlamento asturiano señaló el carácter relevante del acto: "Es importante celebrar 20 años en los que hemos conseguido muchas cosas en el ámbito de la discapacidad, pero sigue la reivindicación porque queda mucho camino por recorrer en esta materia". Juan Cofiño resaltó la "importancia de la sociedad civil organizada para sacar adelante las cosas y la discapacidad es un buen ejemplo". Y añadió: "Hay que apelar a que esté en la agenda pública, pero esas políticas hay que hacerlas con las organizaciones que hoy estáis aquí, con los que representáis la problemática concreta de la discapacidad".

Foto conmemorativa de los 20 años de la convención, en la Junta. / JGPA

El acto se cerró con la lectura del manifiesto Vigésimo Aniversario de la Convención: una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro. En el mismo se advierte de que, aunque se ha avanzado en educación inclusiva y empleo, persisten "barreras invisibles" y estigmas que requieren una acción pública "proactiva y transformadora".

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"Una sociedad verdaderamente democrática solo lo es cuando garantiza la dignidad, la igualdad y la inclusión de todas las personas", concluye.