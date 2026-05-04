El Gobierno de Sánchez deja sin gastar la mitad del dinero presupuestado para descuentos del peaje del Huerna

El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Sumar) dejó sin ejecutar cerca de la mitad del presupuesto previsto para bonificaciones a los vehículos ligeros que utilizan la autopista del Huerna (AP-66). De los 6,2 millones de euros consignados para el pasado ejercicio, a fecha de 31 de octubre el Ejecutivo solo había utilizado 3,2 millones, según los datos facilitados por el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP Mercedes Fernández.

La cifra evidencia que aproximadamente la mitad del dinero destinado a estos descuentos queda sin utilizar, lo que sugiere que la mayoría de los conductores no logra beneficiarse de las bonificaciones al no cumplir los requisitos exigidos.

El actual sistema de rebajas, revisado por el equipo de Puente, se planteó como una de las respuestas del Gobierno ante las críticas recurrentes por el peaje y por la propia existencia de la concesión a Aucalsa hasta 2050, una situación que la Comisión Europea considera irregular. El peaje cuesta en estos momentos 16,20 euros, la cifra más alta de su historia.

En noviembre de 2024 entró en vigor el nuevo esquema de descuentos, que modificó el modelo anterior. Hasta entonces, los conductores tenían derecho a una bonificación del 60% a partir del tercer viaje mensual por el peaje, siempre que utilizaran el sistema de telepeaje.

Con el sistema vigente, las condiciones básicas se mantienen, pero se introduce un cambio relevante: cuando un conductor realiza tres trayectos en un mismo mes, no solo se le aplica el descuento en el tercero, sino también en los dos anteriores, con rebajas del 15% y del 30%, respectivamente, además del 60% en los desplazamientos posteriores.

Pese a esta mejora, el resultado sigue siendo limitado. La mayoría de los usuarios continúa sin acceder a los descuentos, incluso aunque el Gobierno haya incrementado la dotación presupuestaria. En 2023, con el modelo anterior, el grado de ejecución fue del 42%. En 2025, con el nuevo sistema, la cifra mejora, pero apenas alcanza el 50%, lo que sigue resultando insuficiente para los usuarios habituales.

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La situación contrasta con la de los vehículos pesados, que sí acceden a bonificaciones desde el primer trayecto. Para este tipo de tráfico, el Gobierno había previsto 9,4 millones de euros en 2025 y, a 31 de octubre, ya había superado esa cifra, con un gasto de 9,5 millones. Este exceso obligó a realizar una modificación de crédito superior al millón de euros para cubrir la demanda.