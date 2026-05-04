Las jubilaciones en Asturias después de los 65 años se han disparado casi un 50% / .

Los asturianos se jubilan cada vez más tarde. La serie oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre altas iniciales de jubilación por edades muestra que la edad media de acceso a la jubilación en la región ha pasado de 64,3 años en 2022 a 64,6 en 2023, 64,8 en 2024 y 65,1 en 2025. Se trata de un avance sostenido y de casi ocho décimas en apenas tres años, una evolución que apunta con claridad a un retraso gradual del momento de retirarse del mercado laboral.

Númer de jubilaciones en Asturias por segmentos de edad / .

A los 65 años, la edad que durante décadas fue la referencia de la jubilación en España, se retiran un 15% más de trabajadores asturianos (3.136 en 2025 frente a 2.725 en 2022). Para el segmento de 66 a 70 años, el crecimiento ha supuesto pasar de 2.261 en 2022 a 3.348 en 2025 (un 48% más). Y la cifra de jubilados con más de 70 años ha pasado de 77 a 122 (un 58% más) en el periodo considerado.

Este cambio de tendencia guarda estrecha relación con la reforma del sistema de las pensiones iniciada en 2011 y ahora consolidada para evitar la quiebra del mismo. Con ese objetivo se articularon una serie de medidas entre las que destacan el incremento del número de años de cotización necesarios para acceder a la prestación, el aumento de la edad legal de jubilación ordinaria (hasta llegar a los 67 años), la introducción de incentivos para alargar la vida laboral y el destope de las bases máximas de cotización.

La consecuencia lógica de ese nuevo marco legal ha sido el desplazamiento del grueso de las nuevas jubilaciones hacia edades más altas. Las altas en el sistema de pensiones a los 61 años bajaron de 458 en 2022 a 294 en 2025. También descienden con fuerza las de 62 años, que pasan de 602 a 376. Las de 63 años siguen teniendo peso, pero también retroceden, de 995 a 863. Frente a esa caída de las jubilaciones más tempranas, crecen las que se producen a edades ordinarias o más avanzadas: las altas en el sistema de pensiones a los 66 años suben de 1.834 a 2.500; a los 67, de 169 a 374; a los 68, de 91 a 167; a los 69, de 46 a 84; y a los 70, de 44 a 101.

En 2022, las jubilaciones de 65 años o más representaban el 64,1% de todas las altas registradas en el INSS de los 60 años en adelante. En 2025 ese peso ya alcanzó el 73,9%. Dicho de otro modo: dentro de las nuevas jubilaciones asturianas, cada vez hay menos salidas a edades relativamente tempranas y cada vez más retiros concentrados a partir de los 65 años.

Salvo sectores muy concretos por su penosidad, las jubilaciones anticipadas están en declive. En toda España fueron 104.655 en 2025, alrededor de 4.000 menos que el año anterior y un 24% por debajo de hace 10 años (136.941). De esa cantidad, 71.269 llevaban coeficiente reductor. Las jubilaciones a edad ordinaria rebasaron las 270.000, incluidas 345 de forma parcial y 40.900 demorada.

¿Por qué retrasar el retiro?

La esperanza de vida aumenta cada año y eso pone en peligro la estabilidad financiera del sistema. En este contexto, retrasar voluntariamente la jubilación puede convertirse en una mejora directa y permanente de ingresos. En Asturias y el resto del país la normativa permite a quienes siguen trabajando después de la edad ordinaria sumar un complemento económico relevante a su pensión futura.

La jubilación demorada reconoce un incentivo a quienes prolongan su vida laboral una vez alcanzada la edad legal de retiro. Según la Seguridad Social, el beneficio principal consiste en un incremento del 4% de la pensión por cada año completo cotizado de más. Ese porcentaje se aplica sobre la cuantía inicial y se cobra de por vida.

Traducido a cifras: una persona con una pensión reconocida de 1.500 euros mensuales que retrase su retiro un año pasaría a cobrar 1.560 euros al mes. Son 60 euros más en cada paga; en términos anuales (14 pagas), 840 euros adicionales. Si la demora se alarga dos años, el aumento sería del 8%: la pensión subiría a 1.620 euros mensuales, es decir, 1.680 euros más al año.

Los 67 años marcarán desde 2027 la nueva edad de acceso a la pensión

En 2027 culminará el periodo transitorio que ha venido aumentando la edad legal de jubilación ordinaria desde 2013 hasta alcanzar los 67 años. Hasta 2018, la edad se fue incrementando un mes cada año; y desde esa fecha, dos meses por año. La edad de jubilación, por tanto, volverá a cambiar el próximo año y quedará establecida en los 67 años para aquellos trabajadores que no alcancen antes el tiempo mínimo de cotización exigido por ley.

A partir del 1 de enero de 2027, para poder jubilarse con el 100% de la pensión, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y seis meses no podrán acceder a la jubilación hasta los 67 años. Es decir, dos meses más que en 2026, cuando estuvo situada en 66 años y 10 meses.

La situación para aquellos trabajadores que sí han cotizado 38 años y seis meses o más es diferente. Estos podrán jubilarse cuando alcancen los 65 años (o en la franja que va de 65 a 67 años en el momento que completen el periodo mínimo de cotización), siempre que acrediten esas cotizaciones a la Seguridad Social.

A pesar de estos cambios en el tiempo de cotización y la edad de jubilación, un trabajador podrá seguir optando por la jubilación anticipada si tiene al menos 38 años y seis meses cotizados. Esta será posible hasta dos años antes de su edad ordinaria de jubilación. Es decir, si un trabajador puede jubilarse a los 65 años al tener más de 38 años y seis meses cotizados, podrá hacerlo desde el día que cumple 63 años, aunque tendrá la correspondiente pérdida en la cuantía de la pensión al haber accedido a ella antes de tiempo (el porcentaje de pérdida es mayor cuanto antes se jubile).

Por su parte, los que sí tienen que llegar hasta los 67 años para jubilarse en 2026, podrán acceder a la jubilación anticipada a partir de los 65 años si tienen menos de 38 años y seis meses cotizados. También en este caso tendrán el correspondiente coeficiente de reducción en su pensión de jubilación.

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En líneas generales, la reducción oscila entre el 21% y el 3,26% en función de si se adelanta entre 24 meses o un mes.