Los mineros de Mina Miura, en Ibias, harán una marcha hasta la Junta General si la empresa no paga antes del miércoles
El SOMA enmarca la protesta en la defensa del futuro del suroccidente, que sufre "abandono histórico" y reclama más implicación del Principado
Los mineros de Mina Miura, en Ibias, iniciarán una marcha reivindicativa desde la explotación hasta la Junta General del Principado de Asturias si la empresa no abona antes del miércoles las nóminas adeudadas. El sindicato minero SOMA-FITAG-UGT ha fijado ese día como fecha límite para que el empresario Fernando Martínez proceda al pago inmediato de los salarios pendientes.
La organización sindical señala que los trabajadores mantienen un encierro en el interior de la mina ante una situación que califica de “grave” y que, según sus datos, afecta al cobro de diez nóminas y dos pagas extraordinarias. El sindicato considera que este impago coloca a las familias de los mineros “en una situación límite” y supone una vulneración de derechos laborales básicos.
Del encierro a la carretera
En caso de que no se produzca el abono de las cantidades adeudadas, los mineros abandonarán el encierro para trasladar la protesta a la carretera. La marcha tendría como destino la sede del Parlamento asturiano, donde los trabajadores reclamarán el pago de los salarios pendientes y una mayor implicación de las administraciones públicas.
El SOMA-FITAG-UGT enmarca la movilización en la defensa del empleo y del futuro industrial de la comarca del suroccidente asturiano. La central también denuncia el “abandono histórico” que, a su juicio, sufren las cuencas mineras.
Llamamiento al apoyo social
El sindicato advirtió de que no aceptará más retrasos ni “promesas vacías” y aseguró que respaldará las acciones necesarias para que los trabajadores cobren las cantidades que les corresponden. Además, hizo un llamamiento a la sociedad asturiana y a las fuerzas políticas para que apoyen la movilización en defensa de la dignidad laboral.
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