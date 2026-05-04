Oviedo despide la "mirada abierta al mundo" de José María Úrculo, que "ahora podrá abrazar a su hija Natalia"

José María Úrculo, hermano del conocido pintor, fallecido este viernes en la localidad llanisca de Celorio con 83 años, ha sido despedido este lunes a mediodía en la basílica de San Juan el Real de la capital ovetense con presencia de numerosas personas que acudieron a dar el pésame a la familia, comenzando por la viuda, Carmen León García, y los hijos supervivientes del matrimonio, Iván, Tania e Íñigo. En el banco de la familia también se encontraba el conocido abogado ovetense Fernando Reina, yerno del finado, y las nietas de éste.

Con las cenizas del fallecido presentes, el párroco de san Juan el Real, Francisco Javier Suárez, glosó la figura de José María Úrculo, "un profundamente humano", que compartió las alegrías de la vida con su esposa Carmen. También las tristezas, como el fallecimiento de su hija Natalia, con 12 años, "un dolor que para un padre nunca desaparece". Ahora, añadió, "José María podrá abrazar a su hija Natalia".

Trabajador incansable, amigo de sus amigos, sencillo, hablador, Úrculo "llenaba los espacios con su presencia". Excelente amigo, "fue una persona comprometida que ha dejado huella". Además, "no era una persona encerrada en sí misma, sino con la mirada abierta al mundo, conectado con la vida". "Así viven las personas grandes de verdad", añadió Francisco Javier Suárez, "quien ha amado tanto, nunca desaparece del todo".

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Una persona tan conocida en Oviedo por fuerza tenía que concitar la presencia de numerosas personas ligadas al mundo de la empresa, el derecho y el arte. También acudieron antiguos alumnos del Colegio de Loyola, donde estudió unos de sus hijos. Pero Úrculo falleció en su Llanes del alma, en la casa familiar de Celorio, en unas circunstancias que inicialmente hicieron sospechar a la Guardia Civil de un posible robo, aunque finalmente se concluyó que había sido una muerte natural, sin intervención de terceras personas. Descanse en paz.