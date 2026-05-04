La Policía Nacional emite una alerta general que llega a Asturias para los propietarios de piso de alquiler: "Cambia la cerradura"

La Policía Nacional ha lanzado una campaña informativa para recordar a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de prevención frente a estafas, robos y otros contratiempos que suelen multiplicarse durante el periodo estival tanto en viviendas como en los lugares turísticos más concurridos.

Así, el Cuerpo ha recordado que con una planificación adecuada y siguiendo unas pautas de seguridad es posible evitar pérdidas económicas o situaciones de riesgo a la hora de salir de casa.

Por ello, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la Policía da varios consejos para tener en cuenta a la hora de marchar de vacaciones y dejar nuestro hogar solo.

"Primero, intenta que los vecinos nunca sepan que se han ido de vacaciones. Muestra naturalidad alrededor de tu casa, podrás evitar problemas mayores. También sabemos que las redes son importantes, pero no puedes dar oídos a todo el mundo, nunca sabes quién puede estar escuchando. Si tienes animales y los vas a dejar solos en casa, ya que le vas a dar la llave a la vecina, no la dejes en el macetero, que cualquiera la puede coger y entrar en tu casa. No dejes que as personas que no conoces vena el estado exterior de tu domicilio. Cierra las persianas y cierra las llaves. Y, por último, si vives en un piso de alquiler, cambia la cerradura nunca sabes quién ha pasado antes por su vivienda y quién puede tener la llave de la misma", explican desde la Policía.

Durante las ausencias prolongadas, es fundamental que la casa no dé sensación de estar vacía. Por eso, la Policía Nacional recomienda no anunciar en redes sociales que nos vamos de vacaciones y activar sistemas de alarma o videovigilancia si la vivienda cuenta con ellos.

También programar luces con temporizadores o encender una radio o televisión en horarios clave; pedir a alguien de confianza que recoja el correo y vigile la vivienda, sobre todo con marcajes en las puertas con pequeños plásticos o hilos de pegamento; y cerrar puertas y ventanas con llave.