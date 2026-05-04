Los profesores de asturiano se encierran en la Consejería de Educación: "No vamos a tolerar seguir trabajando en precario"

Un grupo de docentes de llingua asturiana y eonaviego inició este lunes por la tarde, en la sede de la Consejería de Educación del Principado, en Oviedo, un encierro en una acción promovida por la Asociación de Docentes de Asturianu y Eo-Naviego (ADAE). La protesta es para denunciar la situación de precariedad laboral que sufren los profesores, unos 350, al no estar reconocida legalmente su especialidad docente, lo que les impide acceder a la condición de funcionarios de carrera y los condena a la interinidad permanente.

El encierro se produce nueve meses después de la firma del pacto Asturias Educa, alcanzado tras la histórica huelga del sector en mayo y junio de 2025 y que se llevó por delante a la anterior Consejera de Educación, Lydia Espina. En dicho acuerdo, el Gobierno asturiano se comprometió a solicitar al Ministerio de Educación y Formación Profesional la modificación de los reales decretos que regulan las especialidades docentes, con el objetivo de crear las correspondientes para la enseñanza del asturiano y el eonaviego en las distintas etapas educativas.

"Sin embargo, a día de hoy, el Ejecutivo estatal no ha dado pasos significativos para hacer efectivo ese compromiso, manteniendo a los docentes en una situación de incertidumbre y desigualdad laboral", advierten los docentes.

No es nueva la fórmula de presionar con el encierro, pues los profesores ya protagonizaron uno meses atrás en Gijón. El de ahora se produce tras reunirse este mismo lunes con la consejera, Eva Ledo. El Principado sostiene que el reconocimiento de la especialidad de asturiano y eonaviego "solo es posible mediante la modificación de dos reales decretos" por parte del Ministerio.

"La Consejería de Educación ha trabajado desde el primer momento en el cumplimiento del mencionado acuerdo. Se ha estudiado a fondo toda la normativa, se ha elaborado un informe detallado, que ya se ha enviado al ministerio, y se ha solicitado en varias ocasiones una reunión con la nueva ministra", exponen. De hecho, aseguran que posiblemente esta semana tenga lugar la reunión con Tolón, tal y como han conocido este mismo lunes por la mañana, algo que Ledo trasladó a los profesores.

Hasta el final

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias, Borja Llorente, presente en el encierro, ha manifestado: “No podemos seguir tolerando que quienes sostienen la enseñanza de nuestra lengua —un derecho reconocido estatutariamente— trabajen en precario. La interinidad forzada por la falta de una especialidad propia es una injusticia. Exigimos al Gobierno asturiano que cumpla lo firmado en Asturias Educa y que inste de manera urgente al Estado a modificar los reales decretos”. Llorente asegura que no tolerarán más retrasos y confían en que pronto haga noticias del Ministerio. Entiende que no esté en manos de la Consejera de Educación resolver el problema, "sí de su partido, el PSOE", pero quieren dar visibilidad a la "situación precaria" de los afectados con estas medidas de presión.

Por su parte, la organización Suatea también ha mostrado su apoyo y aseguró que estará junto al profesorado en su lucha para lograr el reconocimiento. "Resulta inadmisible que materias de oferta oblgiada en el sistema educativo sigan sin contar con especialidad docente propia, lo que sitúa al profesorado en desigualdad de condiciones", explican.